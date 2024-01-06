عاجل.. كيف يمكن استرجاع رسوم تأشيرة العمل حال إلغائها؟

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تفاعل حساب منصة قوى" - الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة- مع سؤال أحد المتابعين حول كيفية استرجاع رسوم تأشيرة عمل بعد أن تم إلغائها.





استرجاع رسوم تأشيرة العمل حال إلغائها اضافة اعلان



شروط احتساب الموظف السعودي في نطاقات



وقال المتابع في سؤاله :" ألغيت تأشيرة عمل من قوى لها أكثر من ١٥ يوم ولم يتم استرجاع الرسوم وإذا أردت استردادها من البنك يقول لا يوجد عمليه دفع لاستردادها؟".ورد حساب "قوى" عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" نفيدكم أن إصدار التأشيرات المهنية يتم عبر منصة قوى ، ولكن المبالغ لا يتم تسليمها لمنصة قوى وتم سداد التأشيرات عبر البنك لـ الجهات الحكومية وليس لمنصة قوى مثل الاشتراك ".وتابعت :" في حال تأخر استرجاع المبالغ يرجى التواصل مع جهة السداد".أيضا حددت منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أربعة شروط لابد من توافرها عند إنشاء عقد للموظف السعودي لاحتسابه في برنامج نطاقات.وقالت عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: يرجى التحقق من إنشاء عقد للموظف السعودي عبر منصة قوى وتوفر الشروط التالية لاحتسابه بالنطاق:- أن لا يقل راتب الموظف عن 4000 ريال.- أن لا يقل عمر الموظف عن 18 سنة.- أن لا يكون الموظف بدوام جزئي.- أن لا يكون الموظف طالبًا.