مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى على النحو التالي:





المسميات الوظيفية:



المؤهلات المطلوبة:



الشروط العامة:



نبذة عن المدينة:



طريقة التقديم:

