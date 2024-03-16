مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف شاغرة

أ أ
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى على النحو التالي:
المسميات الوظيفية: - أخصائي تروية قلبية أطفال
- فني كهربائية قلب
- أخصائي علم الأوبئة
- فني صيدلة
- أخصائي علم النفس الاكلينيكي
- طبيب استشاري عناية مركزة حديثي الولادة
- طبيب استشاري مشارك عناية مركزة حديثي الولادة
- فني رعاية مرضى
- أخصائي تمريض
المؤهلات المطلوبة:
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على المؤهل المطلوب حسب التخصصات المذكورة.
- توفر المتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.
- إجادة اللغة الإنجليزية (حسب الحد الأدنى الموضح لكل وظيفة)
نبذة عن المدينة:
تعد مدينة الملك سعود الطبية أحد مستشفيات وزارة الصحة التي بدأت في خدمة سكان منطقة الرياض منذ عام 1376هـ وشكلت مدينة الملك سعود الطبية شبكة الأمان لأهالي مدينة الرياض تستقبل المدينة الطبية حالات طوارئ أكثر من أي مستشفى آخر في المملكة وتتمتع حاليا بتوافر 1400 سرير وأكثر من 8000 موظف.
كما تضم المدينة الطبية مستشفيات رئيسية وهي: المستشفى العام ، مستشفى الأطفال ومستشفى النساء والولادة بالأضافة لمركز طب الأسنان ومركز الملك فهد للكلى.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.