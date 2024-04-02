متى يحق لصاحب العمل تسجيل بلاغ انقطاع للعامل؟ منصة قوى تجيب

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أكدت منصة قوى، أنه يحق لصاحب العمل تسجيل بلاغ الانقطاع عن العمل وفقا للمادة (80) من نظام العمل الفقرة رقم (7) في حال أن الموظف تغيب دون سبب مشروع.



تسجيل بلاغ انقطاع للعامل



جاء ذلك في رد من منصة إيجار، عبر حسابها في منصة إكس، على سؤال مستفيد وجه سؤالا قال فيه : "متى يحق لصاحب العمل تسجيل بلاغ انقطاع للعامل؟".وأجابت منصة قوى، بقولها: "حياك الله أ.إبراهيم نسعد بخدمتكم ونفيدكم بأن يحق لصاحب العمل تسجيل بلاغ الانقطاع عن العمل وفقا للمادة (80) من نظام العمل الفقرة رقم (7) في حال أن الموظف تغيب دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية".

الإجراء الرسمي حال تغيب وانقطاع الموظف



حددت منصة قوى، الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة، حالات إسقاط العامل من التأمينات.

كذلك أوضحت منصة الإجراء الرسمي حال تغيب وانقطاع الموظف عن العمل، وذلك في رد من منصة قوى، على سؤال مستفيد قال فيه : "لم تصل رساله الانقطاع عن العمل من قوى والكفيل يقول الإشعار والرسائل من اختصاص قوى، ما الحل وهل تحولت حالة العامل متغيب بدون أي علم؟وأجابت منصة قوى، بقولها: "يسبق الفصل للموظف إنذار كتابي من صاحب العمل للموظف بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية.وللموظف الحق بالمُطالبة بحقوقه في حال إِخلال صاحب العمل بهذه الشروط، كما يجب على الموظف التسجيل بمنصة قوى ".كذلك

جاء ذلك في رد من منصة قوى، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، على سؤال مستفيد استفسر بشأن ضوابط وشروط إسقاط العامل الوافد.

وأجابت منصة قوى، بقولها: "نفيدكم بأنه يتم إسقاط الموظفين في الحالات التالية":

- النقل إلى منشأة أخرى.

-الخروج النهائي (الفعلي)

-انتهاء مهلة 60 يوم من تقديم الانقطاع عن العمل.



كذلك أوضحت منصة قوى بالتفصيل خطوات إنشاء عقود توطين التشغيل والصيانة.



خطوات إنشاء عقد توطين التشغيل والصيانة



حالات نقل الموظف بدون موافقة صاحب العمل الحالي:



وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أكدت على أنه يجوز نقل الموظف بدون موافقة أصحاب العمل الحالي في حالتين مع توفر شرط مهم لإتمام النقل.

6 خطوات لإنشاء عقود توطين التشغيل والصيانة- سجل الدخول لحساب "قوى" الأعمال.- اذهب إلى صفحة الخدمات، واختر "توطين عقود التشغيل والصيانة"، حيث يمكنك التحقق بسهولة من جميع العقود المقدمة الخاصة بك مع تفاصيلها، مثل رقم العقد والنوع والحالة.- لإضافة عقد جديد، اختر "إنشاء عقد جديد".- املأ تفاصيل العقد.- ثم أدخل تواريخ العقد، يجب أن يكون العقد لمدة عام على الأقل.- أضف مرفقاتك وملاحظاتك.وكانت



1ـ تجاوز مدة إقامته أكثر من سنة في المملكة.

2ـ في حال انتهت الرخصة أو الإقامة أو كلاهما.

3ـ بشرط أن يتم استلام الطلب بعد الانتهاء.





نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل بعد انتهاء الإقامة



جاء ذلك على صفحة منصة "قوى" الرسمية في "إكس"، ردًا على استفسار جاء فيه: "أعمل بشركة في القطاع الخاص، فهل أستطيع نقل كفالة في أول يوم انتهاء الإقامة بدون موافقة الكفيل؟ أم يجب الانتظار شهر بعد انتهائها؟وأضاف السائل: علمًا بأن العقد غير موثق في منصة "قوى".





3 حالات لإسقاط الموظف المقيم



حالات نقل كفالة العامل



شروط نقل كفالة العامل دون موافقة الكفيل







1- نقل الخدمات.2- خروج من المملكة بتأشيرة خروج نهائي.3- بعد مرور 60 يومًا من تقديم طلب الانقطاع عن العمل.وأكدت منصة "قوى" على أنه بعد مرور 60 يومًا من تقديم طلب الانقطاع عن العمل تصبح حالة الموظف متغيبًا عن العمل ولا يمكن نقل خدماته.وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بينت أن الحالات التي يُسمح فيها للعامل بنقل الكفالة إلى شركة أخرى دون موافقة الكفيل.1ـ إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية.2ـ لم يتم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية.3ـ ثبوت كيدية بلاغ تغيّب بحق العامل.