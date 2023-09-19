الشركة العالمية للصناعات البحرية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلنت الشركة العالمية للصناعات البحرية (IMI) بمدينة رأس الخير وهي إحدى شركات (أرامكو السعودية) عن توفر وظائف شاغرة للعمل في مختلف المجالات (إدارية ومالية وتقنية وهندسية) على المسميات والتفاصيل التالية: اضافة اعلان



الوظائف المتاحة:



- محاسب

- محلل مالي أول

- مدير مصادر

- رئيس قسم ادارة العقود

- محلل علاقات الموردين

- أخصائي أول ادارة الموارد

- مسؤول مشتريات أول

- مدير مشتريات العقود

- أخصائي العمليات اللوجستية

- أخصائي التخطيط ومراقبة المخزون

- محلل أمن المعلومات

- مسؤول نظام تخطيط موارد المؤسسات

- مهندس بحري

- مهندس تخطيط

- مهندس مصادر أول

- مهندس أول مراقبة التكاليف

- ووظائف أخرى ..



التخصصات المطلوبة:



- القانون

- العدالة الجنائية

- إدارة الأعمال

- اللغة الإنجليزية

- الموارد البشرية

- الإدارة العامة

- نظم معلومات إدارية

- تقنية المعلومات

- علوم الحاسب

- الهندسة (عام)

- الهندسة الميكانيكية

- الهندسة الكهربائية

- هندسة التحكم

- هندسة الإنشاءات

- هندسة الإلكترونيات

- الهندسة البحرية

- هندسة الطاقة

- علوم الفيزياء

- الرياضيات

- إدارة المشاريع

- دبلوم إداري

- دبلوم هندسة ميكانيكية

- دبلوم هندسة مدنية

- تخصصات أخرى



الشروط:



- أن يكون المتقدم حاصل على المؤهلات والخبرات الموضحة في الوصف الوظيفي.

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

- القدرة على العمل تحت الضغط وساعات إضافية (مع التعويض).



نبذة عن الشركة العالمية للصناعات البحرية:



الشركة العالمية للصناعات البحرية (IMI) مشروع مشترك بين أرامكو وشركة لامبريل بي إل سي والشركة الوطنية للنقل البحري وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة، يقدم المشروع واحداً من أكبر المجمعات البحرية المتكاملة الخدمات في العالم عند إكتمال مراحل التشغيل في عام 2022م، ويقع المجمع في رأس الخير قرب مدينة الجبيل الصناعية.



طريقة التقديم:



التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا