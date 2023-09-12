يتقاضى تقاعد والده وجاءته وظيفة غير حكومية..هل يتوقف المعاش التقاعدي؟

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تفاعل حساب "العناية بالعملاء" التابع لـ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع سؤال أحد المواطنين حول تقاعد والده.





التأمينات الاجتماعية اضافة اعلان



حقوق وواجبات العامل



مصروفات المنافع التأمينية لشهر أغسطس



خدمة العملاء



وقال المواطن في سراله :" أنا استلم تقاعد أبوي 2000 ريال و انقبلت بوظيفه غير حكومية راتبها 4000 هل يتوقف التقاعد؟".وقال الحساب في رده :" نأمل التوضيح هل معاش المتوفي رحمه الله تابع لنظام التقاعد المدني / العسكري أم نظام التأمينات الاجتماعية لنتمكن من إفادتك بشكل أفضل".وفي وقت سابق، نفت المؤسسة العامة للتأمينات علاقتها بحقوق وواجبات العامل أو ما يتعلق بالراتب الوظيفي، مؤكدة أن مهامها تتعلق بالحقوق التأمينية.جاء ذلك في رد من الوزارة، على سؤال مستفيد استفسر بشأن الإجراء المتبع حال تأخر إيداع الراتب.وأجابت التأمينات بقولها: "وعليكم السلام حياك الله.. نعتذر منك راتبك الوظيفي وحقوقك وواجباتك لدى صاحب العمل من إختصاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".وتابعت المؤسسة العامة للتأمينات أنه يمكنك التواصل مع وزارة الموارد البشرية للإختصاص وافادتك: من خلال حسابهم الخاص بالعناية بالمستفيدين في منصة إكس وهو "@HRSD_Care".وفي وقت سابق أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن عدد المعاملات المنجزة تجاوز 2.8 مليون معاملة.في حين تخطى عدد المسجلين الجدد في خدمات المؤسسة الإلكترونية 107 آلاف مسجل جديد، وذلك عن شهر أغسطس الماضي.جاء ذلك في النشرة الشهرية الدورية التي تصدرها المؤسسة، والتي تستعرض أبرز الأرقام والإحصاءات التي حققتها خلال الشهر الماضي.وتفصيلاً، بيّنت المؤسسة أن مصروفات المنافع التأمينية لشهر أغسطس 2023م بلغت أكثر من 10.7 مليار ريال.وبلغت مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" أكثر من 83.9 مليون ريال، فيما بلغت منافع فرع الأخطار المهنية أكثر من 17 مليون ريال.وحول الأرقام المحققة في خدمة العملاء، أوضحت المؤسسة أن عدد العملاء المستفيدين من خدمة الإنسان الرقمي "أمين" بلغ أكثر من 39.9 ألف عميل.فيما تجاوز عدد المستفيدين من خدمة الزيارة الافتراضية 26 ألف عميل، كما استفاد أكثر من 15 ألف عميل من خدمة "واتساب" التأمينات الاجتماعية.فيما تلقى حساب المؤسسة لخدمة العملاء عبر منصة "إكس" أكثر من 48 ألف استفسار لذات الفترة.وبلغ عدد العملاء ممن استفاد من خدمة المحادثة الفورية أكثر من ألف عميل، كما تجاوز عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال الهاتفي أكثر من 86 ألف مكالمة.