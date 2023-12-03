"ريادة" يعلن عن دورة تدريبية بمجال الموارد البشرية عن بُعد

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أعلن معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة" عن إقامة دورة تدريبية مجانية "عن بُعد".

وأوضح أن الدورة تُقام عبر منصة زووم بعنوان أساسيات إدارة الموارد البشرية، للجنسين من كافة فئات المجتمع على النحو التالي: اضافة اعلان





مسمى الدورة



موعد الدورة



مكان الدورة



ملاحظة مهمة



طريقة التقديم



- أساسيات إدارة الموارد البشرية.- يوم الثلاثاء 1445/5/21هـ والموافق 2023/12/5 م (من الساعة 3:30 مساءً).- عن بُعد (منصة زووم).- سوف يتم إرسال رابط القاعة الافتراضية للمسجلين عبر الجوال برسالة نصية قبل الدورة بنصف ساعة.يبدأ التقديم اليوم الأحد 1445/5/19هـ (الموافق 2023/12/3م) من خلال هذا الرابط ( اضغط هنا ).

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