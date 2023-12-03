"ريادة" يعلن عن دورة تدريبية بمجال الموارد البشرية عن بُعد

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أعلن
معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة" عن إقامة دورة تدريبية مجانية "عن
بُعد".
وأوضح أن الدورة تُقام عبر منصة زووم بعنوان أساسيات إدارة الموارد البشرية، للجنسين من كافة فئات المجتمع على النحو التالي:
مسمى
الدورة -
أساسيات إدارة الموارد البشرية.
موعد
الدورة - يوم الثلاثاء 1445/5/21هـ والموافق 2023/12/5
م (من الساعة 3:30 مساءً).
مكان
الدورة-
عن بُعد (منصة زووم).
ملاحظة مهمة-
سوف يتم إرسال رابط القاعة الافتراضية للمسجلين عبر الجوال برسالة نصية قبل الدورة
بنصف ساعة.
طريقة
التقديميبدأ
التقديم اليوم الأحد 1445/5/19هـ (الموافق 2023/12/3م) من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).
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