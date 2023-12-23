عاجل.. 2880 وظيفة عبر "تمهير" في القطاعات الحكومية والشركات الكبرى.. طريقة لتقديم

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كشف صندوق الموارد البشرية "هدف" استمراالتقديم على ما لا يقل عن 2880 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في القطاع الحكومي والشركات الكبرى بمختلف مناطق المملكة، عبر برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير" على النحو التالي: اضافة اعلان



1 - عدد الجهات الحكومية المعلنة 68 وظيفة.

2 - عدد الشركات الكبرى المعلنة 81 وظيفة.





* الفئات المستهدفة:



* أهم جهات التوظيف (القطاع الحكومي):



* الشروط العامة للإنضمام إلى برنامج تمهير:



* مزايا برنامج تمهير:



* طريقة التقديم على 2880 وظيفة عبر "تمهير":

