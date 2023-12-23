عاجل.. 2880 وظيفة عبر "تمهير" في القطاعات الحكومية والشركات الكبرى.. طريقة لتقديم

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كشف
صندوق الموارد البشرية "هدف" استمراالتقديم على ما لا يقل عن 2880 وظيفة
شاغرة للرجال والنساء في القطاع الحكومي والشركات الكبرى بمختلف مناطق المملكة،
عبر برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير" على النحو التالي:
1 - عدد الجهات الحكومية المعلنة 68 وظيفة.
2 - عدد الشركات الكبرى المعلنة 81 وظيفة.
* الفئات
المستهدفة:-
خريجي وخريجات الدبلوم.
- خريجي وخريجات البكالوريوس فأعلى.
* أهم
جهات التوظيف (القطاع الحكومي):-
وزارة التعليم
- النيابة العامة
- وزارة الصحة
- وزارة التجارة
- وزارة الرياضة
- وزارة الاقتصاد والتخطيط
- وزارة الخارجية (المتعاقدين)
- وزارة البيئة والمياه والزراعة
- وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
- وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
- الهيئة العامة للنقل
- هيئة الصحة العامة
- هيئة حقوق الإنسان
- الهيئة العامة للعقار
- الهيئة الملكية بينبع
- الهيئة العامة للأوقاف
- الهيئة العامة للمساحة
- الهيئة العامة للمنافسة
- الهيئة العامة للغذاء والدواء
- الهيئة العامة لعقارات الدولة
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
- الهيئة العامة للمعارض والموتمرات
- الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
- بلدية البديع
- بلدية ساجر
- جامعة جازان
- جامعة أم القرى
- إدارة تعليم القصيم
- صندوق التنمية الوطني
- صندوق التنمية العقارية
- الهلال الأحمر السعودي
- إدارة تعليم المدينة المنورة
- إدارة تعليم محافظة المهد
- الجامعة السعودية الإلكترونية
- مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة
- مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
- أمانة منطقة المدينة المنورة
- المركز الوطني للأرصاد
- المجلس الصحي السعودي
- بلدية محافظة الوجه
- بلدية محافظة الحريق
- المدينة الطبية بجامعة القصيم
- مستشفى الملك خالد بحائل
- مدينة الملك فهد الطبية
- جامعة الحدود الشمالية
- المركز الوطني للتخصيص
- المركز السعودي للاعتماد
- الجامعه الاسلامية
- برنامج مكتب تحقيق الرؤية
- بلدية محافظة المخواة
- المركز الوطني للتخصيص
- إدارة تعليم حفر الباطن
- أمانة منطقة الحدود الشمالية
- مجلس الضمان الصحي التعاوني
- مستشفى الملك فيصل التخصصي
- الشؤون الصحية بالحدود الشمالية
- مستشفى الملك فهد بالحرس الوطني
- مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات
- مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات
- مستشفيات القوات المسلحة بالهدا والطائف
- مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران
- مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الانسانية
- الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
- هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية
- (أكثر من 80 جهة أخرى)
* الشروط
العامة للإنضمام إلى برنامج تمهير:1 -
لا يشترط الخبرة.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.
4 - حاصل على المؤهل المحدد في إعلان الوظيفة (الدبلوم أو البكالوريوس) في التخصص المناسب للوظيفة الشاغرة
5 - أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).
* مزايا
برنامج تمهير:-
يحصل المتدرب على تغطية تأمين ضد المخاطر.
- يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.
- يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
- تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.
- يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.
- يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.