مكافآت وتأمين.. استمرار التقديم على 2700 وظيفة عبر تمهير في القطاعات الحكومية والخاصة

أ أ

أعلن صندوق الموارد البشرية، عن توفر 2735 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في القطاع الحكومي والشركات الكبرى بمختلف مناطق المملكة، عبر برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير" على النحو التالي: اضافة اعلان



1 - عدد الجهات الحكومية المعلنة (71)

2 - عدد الشركات الكبرى المعلنة (84)





* الفئات المستهدفة:



أهم جهات التوظيف (القطاع الحكومي):



* الشروط العامة للانضمام إلى برنامج تمهير



* مزايا برنامج تمهير



* طريقة التقديم



* نبذة عن تمهير:



اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة

