مكافآت وتأمين.. استمرار التقديم على 2700 وظيفة عبر تمهير في القطاعات الحكومية والخاصة

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أعلن
صندوق الموارد البشرية، عن توفر 2735 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في القطاع الحكومي
والشركات الكبرى بمختلف مناطق المملكة، عبر برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"
على النحو التالي:
1 - عدد الجهات الحكومية المعلنة (71)
2 - عدد الشركات الكبرى المعلنة (84)
* الفئات
المستهدفة:-
خريجي وخريجات الدبلوم.
- خريجي وخريجات البكالوريوس فأعلى.
أهم
جهات التوظيف (القطاع الحكومي):-
وزارة التعليم
- النيابة العامة
- وزارة التجارة
- وزارة الصحة
- وزارة الرياضة
- وزارة البيئة والمياه والزراعة
- وزارة الخارجية (المتعاقدين)
- الهيئة العامة للأوقاف
- هيئة حقوق الإنسان
- الهيئة العامة للعقار
- وزارة الاقتصاد والتخطيط
- الهيئة العامة للغذاء والدواء
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
- وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
- الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
- الهيئة العامة للمساحة
- الهيئة العامة للمنافسة
- الهيئة العامة لعقارات الدولة
- الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
- الهيئة الملكية بينبع
- الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
- الهيئة العامة للنقل
- هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية
- الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات
- هيئة الصحة العامة
- صندوق التنمية الوطني
- صندوق التنمية العقارية
- إدارة تعليم القصيم
- الهلال الأحمر السعودي
- مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
- إدارة تعليم المدينة المنورة
- مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة
- إدارة تعليم محافظة المهد
- الجامعة السعودية الإلكترونية
- أمانة منطقة المدينة المنورة
- المركز الوطني للأرصاد
- مستشفى الملك فهد بالحرس الوطني
- المجلس الصحي السعودي
- بلدية محافظة الوجه
- بلدية محافظة الحريق
- المدينة الطبية بجامعة القصيم
- مستشفى الملك خالد بحائل
- جامعة جازان
- مستشفى الملك فيصل التخصصي
- الشؤون الصحية بالحدود الشمالية
- جامعة أم القرى
- مدينة الملك فهد الطبية
- جامعة الحدود الشمالية
- المركز الوطني للتخصيص
- مجلس الضمان الصحي التعاوني
- المركز السعودي للاعتماد
- الجامعة الإسلامية
- برنامج مكتب تحقيق الرؤية
- بلدية محافظة المخواة
- المركز الوطني للتخصيص
- إدارة تعليم حفر الباطن
- بلدية البديع
- بلدية ساجر
- أمانة منطقة الحدود الشمالية
- مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات
- مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران
- مستشفيات القوات المسلحة بالهدا والطائف
- مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الانسانية
- (أكثر من 80 جهة أخرى)
* الشروط
العامة للانضمام إلى برنامج تمهير1 -
لا يشترط الخبرة.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.
4 - أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).
5 - حاصل على المؤهل المحدد في إعلان الوظيفة (الدبلوم أو البكالوريوس) في التخصص المناسب للوظيفة الشاغرة
* مزايا
برنامج تمهير-
يحصل المتدرب على تغطية تأمين ضد المخاطر.
- يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.
- يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
- تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.
- يسهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.
- يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.
* طريقة
التقديمالتقديم
متاح حاليًا من خلال الدخول على هذا الرابط (اضغط هنا).
* نبذة
عن تمهير:ويتيح
برنامج "تمهير" من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لحديثي
التخرج التدريب على رأس العمل داخل المملكة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 شهور في
المنشآت المتميزة بالقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ويمنح مكافأة شهرية قدرها 3000
ريال شهريًا لحملة البكالويوس أو 2000 ريال شهرياً لحملة الدبلوم.
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