عاجل.. هل يستطيع المُطلِّق التسجيل في الضمان المطور؟

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أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للشخص المُطلِّق التسجيل في نظام الضمان المطور.
وقالت الوزارة ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابها في منصة "إكس": "التسجيل متاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق".
وأضافت: "لمزيد من التفاصيل حول الضمان الاجتماعي المطور فضلاً الاطلاع على الرابط التالي: (من هنا).
أهلاً بك ,— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) February 12, 2024
التسجيل متاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق ، لمزيد من التفاصيل حول الضمان الإجتماعي المطور فضلاً الإطلاع على الرابط التالي: https://t.co/jVjRbKWOzD
للتسجيل في النظام المطور:https://t.co/QNwBc7qkCN
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خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعييمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور (من هنا) من خلال الخطوات التالية:
-الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إنشاء حساب جديد.
- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
-التأكيد على البيانات المدخلة.
-إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.