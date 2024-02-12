الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

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عاجل.. هل يستطيع المُطلِّق التسجيل في الضمان المطور؟

الضمان الاجتماعي المطور
الضمان المطور
أ أ
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أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للشخص المُطلِّق التسجيل في نظام الضمان المطور.
وقالت الوزارة ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابها في منصة "إكس": "التسجيل متاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق".اضافة اعلان
وأضافت: "لمزيد من التفاصيل حول الضمان الاجتماعي المطور فضلاً الاطلاع على الرابط التالي: (من هنا).


خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور (من هنا) من خلال الخطوات التالية:
-الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إنشاء حساب جديد.
- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
-التأكيد على البيانات المدخلة.
-إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

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