عاجل.. هل يستطيع المُطلِّق التسجيل في الضمان المطور؟

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أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للشخص المُطلِّق التسجيل في نظام الضمان المطور.

وقالت الوزارة ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابها في منصة "إكس": "التسجيل متاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق".

وأضافت: "لمزيد من التفاصيل حول الضمان الاجتماعي المطور فضلاً الاطلاع على الرابط التالي: (من هنا).







التسجيل متاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق ، لمزيد من التفاصيل حول الضمان الإجتماعي المطور فضلاً الإطلاع على الرابط التالي:



للتسجيل في النظام المطور:



نسعد بخدمتك أهلاً بك ,التسجيل متاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق ، لمزيد من التفاصيل حول الضمان الإجتماعي المطور فضلاً الإطلاع على الرابط التالي: https://t.co/jVjRbKWOzD للتسجيل في النظام المطور: https://t.co/QNwBc7qkCN نسعد بخدمتك February 12, 2024

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

