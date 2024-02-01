الخميس، 20 رجب 1445 ، 01 فبراير 2024

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عاجل.. بدء إيداع مستحقات الضمان الاجتماعي في حسابات المؤهلين

الضمان الاجتماعي المطور
إيداع مستحقات الضمان على مدار اليوم
أ أ
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بدأ اليوم الخميس، إيداع مستحقات الضمان الاجتماعي في حسابات المؤهلين للدفعة 26 الذين استوفوا شروط الأهلية، على أن تستمر عملية الإيداع علي مدار اليوم. اضافة اعلان
وقال العديد من المستفيدين إنه تم إيداع راتب شهر فبراير في حساباتهم، بينما أشار البعض إلى أنه لم يتم إيداعه في بعض البنوك حتى الآن.
وأصبح معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد الزيادة التي طبقت اعتبارًا من شهر نوفمبر، 1320 ريالاً بدلاً من 1100 ريال، وللتابع 660 ريالًا بدلًا من 550 ريالاً. 
وتم تطبيق الزيادة تلقائيًّا لجميع المستفيدين، دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.

الحد المانع لمعاش الضمان

وعلى ضوء تلك الزيادة في قيمة معاش الضمان الاجتماعي، فقد تم زيادة الحد المانع ليصبح، 1320 ريالاً، لكل فرد مستقل بذاته، وعند تجاوزه يتم منع المواطن من صرف دعم الضمان الاجتماعي.
فرد واحد - المانع 1320 ريالاً 
فردان- الحد المانع 1980 ريالاً 
3 أفراد- الحد المانع 2640 ريالاً 
4 أفراد - الحد المانع 3300 ريال.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريال للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:
-الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إنشاء حساب جديد.
- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
-التأكيد على البيانات المدخلة.
-إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.

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