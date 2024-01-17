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عاجل.. موعد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي.. رابط وخطوات الاستعلام

هيئة-التقويم-والتعليم-والتدريب
هيئة تقويم التعليم والتدريب
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حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب موعد إعلان نتائج اختبارات القدرات العامة الورقي التي جرى في الشهر الماضي.اضافة اعلان

نتائج اختبار القدرات العامة الورقي

وأوضحت الهيئة عبر صفحة الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين على منصة "إكس" أن نتائج هذا الاختبار الذي عقد في شهر ديسمبر 2023 سترسل يوم الأربعاء 24 من يناير الحالي عبر الرسائل النصية إلى الرقم المسجل في ملف المستفيد.

صلاحية نتيجة اختبار القدرات العامة

ويستهدف اختبار القدرات العامة خريجي المرحلة الثانوية في جميع المسارات، والراغبين في مواصلة دراستهم في مؤسسات التعليم العالي، وكل من يرغب في الالتحاق بالجهات التي تشترط هذا الاختبار.
وتستمر صلاحية نتيجة اختبار القدرات العامة خمس سنوات.

خطوات الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات العامة الورقي

وأضافت أنه ستتاح النتائج على نظام التسجيل يوم الخميس 25 من يناير 2024م، حيث يمكن الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات العامة الورقي 2023 من خلال الخطوات الآتية:
- قم بالانتقال إلى منصة قياس (من هنا).
- أدخل الرقم المدني بالحقل المخصص وكلمة المرور
- تأكيد "أنا لست روبوت".
- ثم النقر على تسجيل الدخول.
- اختيار أيقونة النتائج ثم اختيار نوع الاختبار والنقر على خيار القدرات.
- وستظهر نتيجة اختبار القدرات العام الورقي عبر موقع قياس بدية من يوم الخميس 25 من يناير 2024.

رسوم اختبار القدرات العامة داخل المملكة

وحددت هيئة تقويم التعليم والتدريب رسوم اختبار القدرات العامة داخل المملكة (الورقي) التسجيل المبكر: 100 ريال، والتسجيل المتأخر: 150 ريال، أما رسوم اختبار القدرات العامة (الرقمي) 150 ريال، وجاءت رسوم اختبار القدرات العامة خارج المملكة (200) ريال.

اختبار القدرات يتيح 5 فرص للطلاب



وقالت الهيئة إن اختبار القدرات العامة يتيح خمس فرص لجميع الطلاب والطالبات من الصف الثاني ثانوي فأعلى، مع تنوع في أساليب الاختبارات بين ورقية ورقمية.
 وأشارت إلى أن الحد الأعلى للمشاركة في الاختبارين هو أربع فرص فقط سواء كان الاختبار ورقيًا أو رقميًا.

أهداف اختبار القدرات العامة

1ـ يهدف الاختبار إلى تحديد مدى فهم الطلاب للمفاهيم والمعلومات المقدمة، فضلاً عن قدرتهم على استنتاج الأفكار والمعلومات من المواد الدراسية.
2ـ يقيم الاختبار قدرة الطلاب على التعلم بشكل فعال، دون النظر إلى مستوى البراعة في مجال محدد، مما يعكس مدى استعدادهم لاستيعاب وفهم المعارف الجديدة.
3ـ يهدف الاختبار إلى تعزيز قدرات المختبرين على التعلم الذاتي، وتطوير قدراتهم على تحليل المعلومات بما يتناسب مع التقدم في المراحل التعليمية.
4ـ يشدد الاختبار على تقييم مهارات الطلاب في التفكير اللوجي والاستنتاج الصحيح للعلاقات بين المفاهيم، بالإضافة إلى القدرة على قياس الظواهر والمقاييس بشكل دقيق.
5ـ يستهدف الاختبار قياس قدرة الطلاب على تطبيق المفاهيم الرياضية في حل المسائل، مما يعكس مهاراتهم العملية في التفكير الرياضي وتطبيقه في سياقات متنوعة.

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