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نتائج اختبار القدرات العامة الورقي عبر رسائل نصية في هذا التاريخ

هيئة تقويم التعليم والتدريب
هيئة تقويم التعليم
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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن تحديد موعد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي الذي جرى في الشهر الماضي.
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نتائج اختبار القدرات العامة الورقي

وأكدت الهيئة عبر صفحة الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين على منصة "إكس" أن نتائج هذا الاختبار سترسل يوم الأربعاء 24 يناير الحالي عبر الرسائل النصية إلى الرقم المسجل في ملف المستفيد.

اختبار القدرات يتيح 5 فرص للطلاب

وقالت الهيئة إن اختبار القدرات العامة يتيح خمس فرص لجميع الطلاب والطالبات من الصف الثاني ثانوي فأعلى، مع تنوع في أساليب الاختبارات بين ورقية ورقمية.
 وأشارت إلى أن الحد الأعلى للمشاركة في الاختبارين هو أربع فرص فقط سواء كان الاختبار ورقيًا أو رقميًا.

أهداف اختبار القدرات العامة

1ـ يهدف الاختبار إلى تحديد مدى فهم الطلاب للمفاهيم والمعلومات المقدمة، فضلاً عن قدرتهم على استنتاج الأفكار والمعلومات من المواد الدراسية.
2ـ يقيم الاختبار قدرة الطلاب على التعلم بشكل فعال، دون النظر إلى مستوى البراعة في مجال محدد، مما يعكس مدى استعدادهم لاستيعاب وفهم المعارف الجديدة.

اختبار القدرات يعزز قدرة الطلاب على التعلم الذاتي

3ـ يهدف الاختبار إلى تعزيز قدرات المختبرين على التعلم الذاتي، وتطوير قدراتهم على تحليل المعلومات بما يتناسب مع التقدم في المراحل التعليمية.
4ـ يشدد الاختبار على تقييم مهارات الطلاب في التفكير اللوجي والاستنتاج الصحيح للعلاقات بين المفاهيم، بالإضافة إلى القدرة على قياس الظواهر والمقاييس بشكل دقيق.

قياس قدرة الطلاب على تطبيق المفاهيم الرياضية

5ـ يستهدف الاختبار قياس قدرة الطلاب على تطبيق المفاهيم الرياضية في حل المسائل، مما يعكس مهاراتهم العملية في التفكير الرياضي وتطبيقه في سياقات متنوعة.

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