نتائج اختبار القدرات العامة الورقي عبر رسائل نصية في هذا التاريخ

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن تحديد موعد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي الذي جرى في الشهر الماضي.

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نتائج اختبار القدرات العامة الورقي



اختبار القدرات يتيح 5 فرص للطلاب



أهداف اختبار القدرات العامة



اختبار القدرات يعزز قدرة الطلاب على التعلم الذاتي



قياس قدرة الطلاب على تطبيق المفاهيم الرياضية



وأكدت الهيئة عبر صفحة الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين على منصة "إكس" أن نتائج هذا الاختبار سترسل يوم الأربعاء 24 يناير الحالي عبر الرسائل النصية إلى الرقم المسجل في ملف المستفيد.وقالت الهيئة إن اختبار القدرات العامة يتيح خمس فرص لجميع الطلاب والطالبات من الصف الثاني ثانوي فأعلى، مع تنوع في أساليب الاختبارات بين ورقية ورقمية.وأشارت إلى أن الحد الأعلى للمشاركة في الاختبارين هو أربع فرص فقط سواء كان الاختبار ورقيًا أو رقميًا.1ـ يهدف الاختبار إلى تحديد مدى فهم الطلاب للمفاهيم والمعلومات المقدمة، فضلاً عن قدرتهم على استنتاج الأفكار والمعلومات من المواد الدراسية.2ـ يقيم الاختبار قدرة الطلاب على التعلم بشكل فعال، دون النظر إلى مستوى البراعة في مجال محدد، مما يعكس مدى استعدادهم لاستيعاب وفهم المعارف الجديدة.3ـ يهدف الاختبار إلى تعزيز قدرات المختبرين على التعلم الذاتي، وتطوير قدراتهم على تحليل المعلومات بما يتناسب مع التقدم في المراحل التعليمية.4ـ يشدد الاختبار على تقييم مهارات الطلاب في التفكير اللوجي والاستنتاج الصحيح للعلاقات بين المفاهيم، بالإضافة إلى القدرة على قياس الظواهر والمقاييس بشكل دقيق.5ـ يستهدف الاختبار قياس قدرة الطلاب على تطبيق المفاهيم الرياضية في حل المسائل، مما يعكس مهاراتهم العملية في التفكير الرياضي وتطبيقه في سياقات متنوعة.