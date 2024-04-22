الإثنين، 13 شوال 1445 ، 22 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. مُسجل في التأمينات براتب 4 آلاف ريال.. هل يمكنه الحصول على دعم حساب المواطن؟

حساب المواطن
التأمينات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن لمستفيدي أنظمة التأمينات الاجتماعية التسجيل والاستفادة من الدعم.

التأمينات والاستفادة من حساب المواطن:اضافة اعلان

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه  :"السلام عليكم.. أنا مسجل في التأمينات الاجتماعية براتب قدره ٤٠٠٠ آلاف ريال هل أقدر أسجل في حساب المواطن؟".
وأجاب البرنامج قائلا:"وعليكم السلام ، بإمكانك التسجيل ، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سوف يشملك الدعم، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية".

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
- الدخول على موقع حساب المواطن.
- يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
- تسجيل الدخول للموقع:
- سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

اقرأ أيضا

عاجل.. عائل الأسرة "فاقد الأهلية" كيف يتم إثبات ذلك في حساب المواطن؟

عبر أبشر.. خطوات إصدار شهادة الوفاة أو استعراضها إلكترونيًا

عاجل.. هل يُشترط الحجاب عند التصوير لبطاقة الهوية؟.. رد من الأحوال المدنية

عاجل.. متى يتوقف صرف ساند للمتعطلين عن العمل؟.. التأمينات ترد

عاجل.. تسجيل سيارة لمن ليس لديه رخصة ولا يُسمح له بالقيادة.. هل هذا ممكن؟.. "المرور" يجيب

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 9:00 م الثلاثاء، 26 مارس 2024

عاجل.. توضيح مهم من حساب المواطن لمن يريد التسجيل كفرد مستقل

عقد ايجار - الايجار - حساب المواطن 10:00 م الإثنين، 25 مارس 2024

عاجل.. بعد الحذف .. كيف يمكن التقديم مجددا في حساب المواطن؟

حساب المواطن - ريال 9:03 م الإثنين، 25 مارس 2024

عاجل.. "أرملة وغير مؤهلة".. ماذا تفعل بعد صدور نتائج الأهلية للدفعة 77؟

حساب المواطن - ريال - الراتب 8:22 م الإثنين، 25 مارس 2024

عاجل ورسميًا.. حساب المواطن يعلن عن موعد إيداع دفعة شهر إبريل