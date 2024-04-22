عاجل.. مُسجل في التأمينات براتب 4 آلاف ريال.. هل يمكنه الحصول على دعم حساب المواطن؟

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أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن لمستفيدي أنظمة التأمينات الاجتماعية التسجيل والاستفادة من الدعم.



التأمينات والاستفادة من حساب المواطن:



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه :"السلام عليكم.. أنا مسجل في التأمينات الاجتماعية براتب قدره ٤٠٠٠ آلاف ريال هل أقدر أسجل في حساب المواطن؟".وأجاب البرنامج قائلا:"وعليكم السلام ، بإمكانك التسجيل ، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سوف يشملك الدعم، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية".1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:- الدخول على موقع حساب المواطن.- يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.- تسجيل الدخول للموقع:- سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.-تغيير كلمة المروريقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.-إدخال البياناتيقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.-رفع الوثائق المطلوبةستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".-التأكد ومراجعة البياناتبعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.