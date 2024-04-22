عاجل.. مُسجل في التأمينات براتب 4 آلاف ريال.. هل يمكنه الحصول على دعم حساب المواطن؟

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أكد
برنامج حساب المواطن، أنه يمكن لمستفيدي أنظمة التأمينات الاجتماعية التسجيل
والاستفادة من الدعم.
التأمينات
والاستفادة من حساب المواطن:جاء ذلك
في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه :"السلام عليكم.. أنا مسجل في التأمينات الاجتماعية براتب قدره ٤٠٠٠ آلاف
ريال هل أقدر أسجل في حساب المواطن؟".
وأجاب البرنامج قائلا:"وعليكم السلام ، بإمكانك التسجيل ، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سوف يشملك الدعم، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية".
المستهدفون
من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات
التسجيل في حساب المواطنفيما يلي
خطوات التسجيل في حساب المواطن:
- الدخول على موقع حساب المواطن.
- يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
- تسجيل الدخول للموقع:
- سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.