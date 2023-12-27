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عاجل.. طريقة ورابط الاستعلام عن الراتب في القطاع الحكومي والخاص عبر منصة اعتماد

الراتب - ريال 0 عملة
المنصة تتيح الاستعلام عن رواتب الموظفين الحكوميين وفي القطاع الخاص
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"اعتماد" هي منصة إلكترونية تتبع وزارة المالية، وتتيح للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص الاستعلام عن رواتبهم ومستحقاتهم المالية. 

 

الاستعلام عن رواتب الموظفيناضافة اعلان

ويمكن الاستعلام عن رواتب الموظفين بطريقة إلكترونية عبر الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى منصة اعتماد خدمات الأفراد (من هنا).
- الدخول عبر حساب النفاذ الوطني الموحد.
- اختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسة.
- اختيار الاستعلام الذاتي عن الحقوق المالية من بين الخدمات المتاحة (من هنا).
- يقوم النظام بعرض آخر بيان دخل مستلم من الجهة (مسير رواتب)
- يمكن للمستخدم استخدام البحث المتقدم في الخدمة لاسترجاع بيان الدخل حسب معايير مخصصة.

كيفية إنشاء حساب جديد عبر منصة اعتماد

لإنشاء حساب جديد على منصة اعتماد، يمكن اتباع الخطوات التالية:
كيفية إنشاء حساب جديد عبر منصة اعتماد
الدخول إلى بوابة اعتماد (من هنا).
انقر على أيقونة "إنشاء حساب جديد".
اكتب رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد.
سيتم إرسال رسالة نصية تحتوي على كود التفعيل.
أدخل الكود المستلم في المربع المخصص له.
انقر على أيقونة "تسجيل" لاستكمال عملية التسجيل.


راتب شهر ديسمبر 

من المقرر إيداع رواتب الموظفين العاملين في القطاع الحكومي في حساباتهم اليوم الأربعاء.
يأتي ذلك وفقًا للمواعيد المحددة سلفًا لصرف الرواتب التي حددتها وزارة المالية، والتي بموجبها سيتم صرف راتب شهر ديسمبر يوم الأربعاء 27/12/2023.
وعلى ضوء القواعد المحددة لصرف الرواتب بالمملكة، فإنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله.
وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.


مواعيد صرف الرواتب

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أصدر توجيهًا بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.

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