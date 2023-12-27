الأربعاء، 14 جمادى الثانية 1445 ، 27 ديسمبر 2023

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بصلاحية 30 يوما.. "أبشر" تتيح إصدار تقرير عن أحد العمالة لدى المواطن

ابشر
أبشر
أ أ
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كشفت منصة"أبشر" عن معلومات مهمة بشأن خدمة طلب تقرير مقيم، وهي إحدى الخدمات التي يتم تقديمها عبر المنصة.

أبشر تكشف معلومات مهمة عن خدمة طلب تقرير مقيم:اضافة اعلان


وأضافت : "تُتيح لك خدمة طلب تقرير مقيم من منصة ⁧#أبشر⁩ الإلكترونية؛ إصدار تقرير عن أحد العمالة لديك يحتوي على البيانات الشخصية الأساسية ومعلومات الجواز والتأشيرات للمقيم إضافة إلى معلومات أفراد الأسرة، لتقديمه إلى الجهات الرسمية".


في وقت سابق، أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يتم تمديد التأشيرة عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال) قبل انتهاء صلاحية سريانها بـ ٧ أيام.

شروط تمديد التأشيرة

واشترطت الجوازات وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لتتمكن من إتمام الإجراء.
جاء ذلك على صفحة الجوازات الرسمية في "إكس" في إطار ردها على استفسار مواطن حول إمكانية تمديد التأشيرة أم لا.

شروط تمديد تأشيرة الزيارة العائلة

تمكين الأفراد المقيمين من طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية فقط.
1ـ في وقت التمديد يجب أن تكون المدة المتبقية في صلاحية التأشيرة سبعة أيام أو أقل , أو ان لا يكون مضى على انتهائها أكثر من ثلاثة أيام متضمنة تاريخ الانتهاء.
2ـ أن يكون صاحب التأشيرة (الزائر) متواجدًا داخل المملكة العربية السعودية.
3ـ سداد رسوم تمديد التأشيرة.
4ـ سريان جواز صاحب التأشيرة (الزائر) وقت عملية التمديد.
5ـ أن يكون كل من طالب التأشيرة وصاحب التأشيرة (الزائر)على قيد الحياة.
6ـ أن لا يكون على صاحب التأشيرة (الزائر) مخالفات مرورية غير مدفوعة.
7ـ يجب أن تغطي مدة التأمين الطبي فترة التمديد المطلوبة.
8ـ يمكن تمديد تأشيرة الزيارة من نوع "مفردة" فقط.


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