الاستعلام عن رسوم المرافقين عبر منصة "أبشر"

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تقدم منصة أبشر الإلكترونية العديد من الخدمات الهامة للمواطنين دون مشقة الذهاب إلى مقرات الجهات الحكومية، ومن ضمن هذه الخدمات هي الاستعلام عن رسوم المرافقين. اضافة اعلان





كيفية الاستغلام عن رسوم المرافقين



الاستعلام عن رسوم المرافقين



دفع رسوم المرافقين عبر منصة سداد



ما هي الشرائح المستثناة من دفع تكاليف المرافقين؟



كيفية الاستعلام عن قيمة المرافقين



ما هو الفرق بين الفرد التابع والمرافق



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ويمكن الاستعلام عن رسوم المرافقين من خلال منصة الجوازات السعودية التابعة إلى أبشر، ومن خلال رسوم المرافقين يمكن الحصول على البيانات اللازمة والاستعلام عن الرسوم بشكل مباشر.وهناك بعض المعلومات التي يجب أن تقدم من أجل استعلام رسوم المرافقين منها تاريخ الميلاد للمقيم ورقم الإقامة أيضًا بعدها يتم التعرف على رسوم المرافقين.1ـ الوصول إلى منصة أبشر الإلكترونية مباشرة.2ـ قوم بإتمام عملية تسجيل الدخول عن طريق إضافة رقم الهاتف المحمول المرتبط بالحساب المسجل.3ـ اكتب الرمز المرسل على رقم الهاتف المحمول.4ـ اضغط على رمز الخدمات الشخصية من الصفحة الرئيسية.5ـ قم بانتقاء أيقونة الاستعلام عن الإقامة.6ـ قم بإدخال رقم الإقامة.7ـ انتظر لبعض الوقت حتى يظهر أمامك المبلغ الذي يجب عليك دفعه للمرافقين.يمكن دفع رسوم المرافقين بكل سهولة عبر منصة سداد المتاحة على موقع أبشر، بالإضافة إلى الخدمات الحكومية المقدمة من البنوك.كشفت المديرية العامة للجوازات بالكشف عن قائمة تتضمن الفئات المعفاة من دفع رسوم المرافقين، وهذا وفقًا لسياسات حكومة المملكة المعمول بها، وتتألف هذه الفئات من:ـ المرأة غير السعودية المتزوجة من شخص يحمل الجنسية السعودية.ـ الأبناء من أب سعودي وأم غير سعودية.ـ الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة.ـ الأفراد من الدبلوماسيين.ـ الأبناء من أم سعودية وأب سعودي.ـ أبناء الأفراد العاملين في السفارات.ـ الطُلاب غير السعوديين المسجلين في التعليم بالمملكة.خطوات الاستعلام عن رسوم المرافقين في السعوديةيمكن اتباع الخطوات التالية، وذلك لمعرفة كيف يتم الاستعلام عن قيمة استقدام المرافقين والتابعين، وتتمثل الخطوات في النقاط التالية:1ـ يقوم الوافد بزيارة المنصة المسؤولة عن خدمة الاستعلام عن قيمة الرسوم، وهي منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.2ـ القيام بالنقر على مربع تصنيف المقيمين.3ـ ومن ثم القيام باختيار أيقونة الجوازات.4ـ على أن يقع الخيار بعدها على مربع خدمة التابعين.5ـ سيتم عرض صفحة بها العديد من الخانات الفارغة، والتي تخص الفرد التابع، يجب أن يتم ملء كافة الخامات بالبيانات الصحيحة، ومن ثم الانتقال إلى الخطوة التالية.6ـ تأتي الخطوة التالية وهي معرفة قيمة الرسوم.7ـ سيتم عرض صفحة بها كافة الرسوم الخاصة باستقبال التابعين، توفر المنصة أيضا خدمة الدفع الإلكتروني، يمكن تحديد الطريقة التي تناسبك، ومن ثم دفع الرسوم المطلوبة.بعد ذكر كافة الخطوات اللازم اتباعها بشأن الاستعلام عن قيمة الرسوم لاستقبال مرافق أوتابع، فما هو الفرق بين المرافق والتابع؟يتم تعريف الشخص المرافق، بأنهم أقارب الوافد من الدرجة الأولى سواء كان الأولاد الذكور البالغين للعمر القانوني، أو الزوجة أو الوالدين.أما تعريف التابعين فهم الأبناء تحت السن القانوني.