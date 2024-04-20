عاجل.. تفاصيل إجراءات تسديد المخالفات المرورية أو الاعتراض عليها وفقًا للمادة 75

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أوضحت الإدارة العامة للمرور، آلية إجراءات تسديد المخالفات المرورية أو الاعتراض عليها وفقًا للمادة (75).

وقالت المرور، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: :"إن للمخالف حق تسديد المخالفة أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من إبلاغه بها، وفي حال عدم اعتراضه، أو تقديم اعتراض وتـم رفـضـه، أو تعديل قيمة غرامة المخالفة في مدة 15 يومًا.



تسديد المخالفات أو الاعتراض عليها وفقًا للمادة 75



إجراءات تسديد المخالفات المرورية أو الاعتراض عليها وفقًا للمادة (75).#المرور_السعودي#تخفيض_المخالفات_المرورية pic.twitter.com/xkFBngy93Z — المرور السعودي (@eMoroor) April 20, 2024



تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%



وكانت الإدارة العامة للمرور بدأت اعتبارًا من الخميس الماضي، تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م.

وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر تبدأ من تاريخ 18 / 4 / 2024م حتى 18 / 10 / 2024م.

وبينت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25%) وفق المدة المحددة نظامًا.

ونوهت بأن سداد المخالفات المرورية يظهر آليًا من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصة إيفاء، محذرة من التعامل مع أيّ روابط ومكالمات هاتفية ومواقع تزعم ذلك.

وتابع المرور: "يمكن للمخالف طلب فترة إضافية للسداد تصل إلى 90 يومًا، خلال فترة الـ15 يومًا، وسيتم تخفيض قيمة الغرامة بنسبة تصل إلى 25% من قيمة الحد الأدنى".وأشار إلى أنه لن يستفاد من التخفيض بعد انتهاء 45 يومًا، ولم يتم رفع طلب التمديد بعد انتهاء أول 30 يومًا من مهلة طلب التمديد (90 يومًا).