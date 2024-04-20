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عاجل.. تفاصيل إجراءات تسديد المخالفات المرورية أو الاعتراض عليها وفقًا للمادة 75

المرور - تجاوز السرعات المحددة على الطريق
المرور
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أوضحت الإدارة العامة للمرور، آلية إجراءات تسديد المخالفات المرورية أو الاعتراض عليها وفقًا للمادة (75).
وقالت المرور، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: :"إن للمخالف حق تسديد المخالفة أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من إبلاغه بها، وفي حال عدم اعتراضه، أو تقديم اعتراض وتـم رفـضـه، أو تعديل قيمة غرامة المخالفة في مدة 15 يومًا.اضافة اعلان

 تسديد المخالفات أو الاعتراض عليها وفقًا للمادة 75

وتابع المرور: "يمكن للمخالف طلب فترة إضافية للسداد تصل إلى 90 يومًا، خلال فترة الـ15 يومًا، وسيتم تخفيض قيمة الغرامة بنسبة تصل إلى 25% من قيمة الحد الأدنى".
وأشار إلى أنه لن يستفاد من التخفيض بعد انتهاء 45 يومًا، ولم يتم رفع طلب التمديد بعد انتهاء أول 30 يومًا من مهلة طلب التمديد (90 يومًا).

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