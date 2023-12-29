عاجل.. باقي 48 ساعة لفتح باب التقديم على 126 وظيفة في وزارة الدفاع.. التفاصيل

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يبدأ التقديم على وظائف وزارة الدفاع المدنية بالقوات البرية، بعد غد الأحد.

وكانت الوزارة قد طرحت أمس 126 وظيفة مدنية شاغرة في إدارات المدن العسكرية في 6 مناطق. اضافة اعلان

وجاء في إعلان وظائف وزارة الدفاع أنها تستهدف حملة المؤهلات الهندسية والفنية والحرفية والعمالية.





وظائف وزارة الدفاع بالقوات البرية



وظائف القوات البرية.. التخصصات



وظائف القوات البرية.. الفئة المستهدفة



المناطق المستهدفة



طريقة التقديم

