عاجل.. باقي 48 ساعة لفتح باب التقديم على 126 وظيفة في وزارة الدفاع.. التفاصيل

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يبدأ التقديم على وظائف وزارة الدفاع المدنية بالقوات البرية، بعد غد الأحد.
وكانت الوزارة قد طرحت أمس 126 وظيفة
مدنية شاغرة في إدارات المدن
العسكرية في 6 مناطق.
وجاء في إعلان وظائف وزارة الدفاع أنها تستهدف حملة المؤهلات الهندسية والفنية والحرفية والعمالية.
وظائف وزارة الدفاع بالقوات البريةوكانت وزارة الدفاع والممثلة في الإدارة
الهندسية والأشغال بالقوات البرية قد أعلنت عن طرح (126) وظيفة شاغرة في عدد من
التخصصات.
ومقر الوظائف سيكون في إدارات المدن العسكرية وإدارات التشغيل والصيانة في كل من (الدمام، جدة، المدينة المنورة، القصيم، حفر الباطن، شرورة) على النحو التالي:
وظائف القوات البرية.. التخصصات- التخصصات الفنية
- التخصصات الحرفية
- التخصصات الهندسية
- التخصصات العمالية
وظائف القوات البرية.. الفئة المستهدفة- حاملو المؤهلات الهندسية والفنية والحرفية
والعمالية
المناطق المستهدفة- الدمام
- جدة
- المدينة المنورة
- القصيم
- حفر الباطن
- شرورة