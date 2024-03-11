عاجل.. إيجار تكشف عن أقل وأقصى مدة للعقود السكنية والتجارية

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كشفت منصة إيجار عن أقل وأقصى مدة يمن فيها إبرام العقود السكنية والتجارية، وذلك في ردها على أحد الاستفسارات عبر المنصة.



أقصى مدة لإبرام العقود السكنية والتجارية:



خطوات تعديل عقد الإيجار قبل توثيقه:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" لو عندي شاليهات وأريد تسوية عقد إيجار لمده ٣ أيام .. هل أقدر ؟ ".وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول :" حياك الله.. أقل مدة للعقود السكنية والتجارية هي يوم واحد وأقصى مدة 30 سنة ويمكنك أبرام العقد من خلال وسيط عقاري معتمد.. نسعد بخدمتك".العقد الموثق:وفي وقت سابق أصدرت شبكة إيجار، توضيحًا مهمًا بشأن تعديل بيانات العقد الموثق.وأوضحت على حسابها على منصة "إكس"، أنه يمكن طلب تقبيل العقد في شبكة إيجار، مؤكدة أنه لا يمكن التعديل على بيانات العقد الموثق.في الوقت نفسه، أشارت المنصة إلى أن هناك خطوات تعديل عقد الإيجار قبل توثيقه هذا النحو:1 - رفض التوثيق.2 - تعديل العقد لدى الوسيط العقاري الذي أنشأ العقد.3 - إرسال العقد للتوثيق.كيف أوثق عقد إيجاري 1445؟وكشفت شبكة إيجار، أنه يتم التوثيق من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:1 - بعد أن يتم الانتهاء من اختيار الوحدة الإيجارية، يتم التوجه إلى أحد الوسطاء العقاريين لتوثيق العقد.2 - سيقوم الوسيط العقاري بإدخال البيانات اللازمة والمطلوبة للتوثيق.3 - بعد ذلك تصل رسالة نصية إلى المؤجر والمستأجر.4 - الاطلاع على العقد وتوثيقه بشكل إلكتروني عبر شبكة إيجار.