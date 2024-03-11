الإثنين، 01 رمضان 1445 ، 11 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. إيجار تكشف عن أقل وأقصى مدة للعقود السكنية والتجارية

ايجار
إيجار
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت منصة إيجار عن أقل وأقصى مدة يمن فيها إبرام العقود السكنية والتجارية، وذلك في ردها على أحد الاستفسارات عبر المنصة.

أقصى مدة لإبرام العقود السكنية والتجارية:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" لو عندي شاليهات وأريد تسوية عقد إيجار لمده ٣ أيام .. هل أقدر ؟ ".
وجاء الرد من المنصة على استفساره  بالقول :" حياك الله.. أقل مدة للعقود السكنية والتجارية هي  يوم واحد وأقصى مدة 30 سنة ويمكنك أبرام العقد من خلال وسيط عقاري معتمد.. نسعد بخدمتك".
العقد الموثق:
وفي وقت سابق أصدرت شبكة إيجار، توضيحًا مهمًا بشأن تعديل بيانات العقد الموثق.
وأوضحت على حسابها على منصة "إكس"، أنه يمكن طلب تقبيل العقد في شبكة إيجار، مؤكدة أنه لا يمكن التعديل على بيانات العقد الموثق.

خطوات تعديل عقد الإيجار قبل توثيقه:

في الوقت نفسه، أشارت المنصة إلى أن هناك خطوات تعديل عقد الإيجار قبل توثيقه هذا النحو:
1 - رفض التوثيق.
2 - تعديل العقد لدى الوسيط العقاري الذي أنشأ العقد.
3 - إرسال العقد للتوثيق.
كيف أوثق عقد إيجاري 1445؟
وكشفت شبكة إيجار، أنه يتم التوثيق من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:
1 - بعد أن يتم الانتهاء من اختيار الوحدة الإيجارية، يتم التوجه إلى أحد الوسطاء العقاريين لتوثيق العقد.
2 - سيقوم الوسيط العقاري بإدخال البيانات اللازمة والمطلوبة للتوثيق.
3 - بعد ذلك تصل رسالة نصية إلى المؤجر والمستأجر.
4 - الاطلاع على العقد وتوثيقه بشكل إلكتروني عبر شبكة إيجار.

اقرأ أيضا

حساب المواطن لشهر مارس.. سبب نقص الدفعات المالية لبعض المستفيدين

سارع بالتقديم.. جامعة الملك سعود تطرح وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

عاجل.. قيمة دفعة حساب المواطن لشهر مارس.. ماذا تفعل إذا كانت الدفعة غير مكتملة لديك؟

عن بُعد.. "ريادة" يطرح دورة تدريبية لكفاءة فئات المجتمع

اغتنم الفرصة.. ساعات وينتهي التقديم على 12.519 وظيفة تعليمية في مختلف المناطق

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ايجار 2:00 ص الثلاثاء، 05 مارس 2024

عاجل.. "المؤجر أم المستأجر".. من يتحمل رسوم عقد الإيجار الإلكتروني؟

ايجار 1:01 ص الإثنين، 04 مارس 2024

عاجل.. إيجار تحذر من يمتلك عقدا قديما ساريا: يجب اتخاذ هذه الخطوة

إيجار - 10:24 م الإثنين، 26 فبراير 2024

توضيح من إيجار بشأن مؤجر رفع الإيجار ٣٣% قبل موعد التسديد بشهر

صندوق التنمية العقارية 12:01 ص الإثنين، 12 فبراير 2024

عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري بشأن توقف منتجات الرهن