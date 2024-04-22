راتب 9 آلاف ريال.. الهيئة الملكية تطرح وظائف عبر برنامج التأهيل والإحلال

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر وظائف شاغرة للخريجين من حملة "الابتدائية،
الدبلوم، البكالوريوس"، عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات
المتعاقدة في كل من "الرياض، ينبع، الجبيل، رأس الخير"، على النحو
التالي:
طرح
وظائف عبر برنامج التأهيل والإحلال-
كهربائي
- عامل نخيل
- مفتش سلامة
- مفتش ميداني
- مشغل معدات
- مدير مشروع
- مشغل اوتوكاد
- أمين مستودع
- مسئول سلامة
- فني متعدد المهن
- مهندس عمارة بيئية
- أخصائي إدارة مشاريع
- مهندس كهروميكانيكي
المؤهلات
المطلوبة1 –
الابتدائية.
2 – الدبلوم.
3 – البكالوريوس.
الرواتب - الرواتب الإجمالية تتراوح من (5400) إلى
(9800) ريال حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.
طريقة
التقديمالتقديم
متاح حاليًا من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).
نبذة عن برنامج الإحلال والتأهيل:
وبرنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية، يقوم برنامج التأهيل والإحلال بالدور المراقب لحركة توطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية وعمل الإحصاءات والتأكد من تحقيق النسب المطلوبة لتوطين الوظائف حسب النشاط و تزايد تلك النسب بما يتماشى مع رؤية الهيئة الملكية لإدارة المدينة ووضع الآليات والإجراءات التي تسهم بقيام المستثمر بالدور الوطني بتوطين الوظائف وعمل بعض البرامج التدريبية قبل التوظيف بالتنسيق مع الجهات المختصة.