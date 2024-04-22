راتب 9 آلاف ريال.. الهيئة الملكية تطرح وظائف عبر برنامج التأهيل والإحلال

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر وظائف شاغرة للخريجين من حملة "الابتدائية، الدبلوم، البكالوريوس"، عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في كل من "الرياض، ينبع، الجبيل، رأس الخير"، على النحو التالي:





طرح وظائف عبر برنامج التأهيل والإحلال



المؤهلات المطلوبة



الرواتب



طريقة التقديم

