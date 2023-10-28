السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

خدمة اليوم.. 5 خطوات لتفعيل الإرسال البريدي من "ص.ب" إلى واصل

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البريد السعودي
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تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم السبت، خطوات لتفعيل حوالة بريدية "ص.ب" إلى واصل.

خطوات تفعيل تحويل ص.ب إلى واصلاضافة اعلان

وأوضحت مؤسسة البريد أن هذه الخدمة الإلكترونية تمكن المستفيد من تحويل البريد الوارد من صندوق البريد بمكاتب وكالات البريد إلى موقع المستفيد.

* الخطوات:

1 - ادخل إلى حساب بريدي أون لاين المسجل
2 - اختر الخدمة المراد تحويل ص. ب. إلى واصل
3 - ستصلك رسالة بقيمة الفاتورة ورقم السداد.,ستظهر لك رسوم الخدمة
4 - سدد الرسوم.
5 - تتفعل الخدمة تلقائيا عند تحصيل المبلغ من "سداد".

خدمة صادر واصل

وخدمة "صادر واصل"، هي خدمة استلام البريد الصادر من موقع العميل مستوفاة الأجور والطوابع بعد وضعها في المكان المخصص بصندوق واصل، ليتم استلامها في اليوم التالي.
 ويمكن إشعار المستفيد بوجود الرسالة المطلوب إرسالها عن طريق الدخول على بريدي أون لاين وطلب استلام الرسالة الكترونياً أو إرسال رسالة قصيرة "SMS".

البريد واصل التجاري

وتم إطلاق هذه الباقة للقطاعات الحكومية والخاصة ، بحيث تشتمل على جميع مزايا باقة واصل المميزة.

 كما يتم تفعيل هذه الباقة آلياً بمجرد تسجيل العنوان الوطني ، وهي تساعد القطاعات الحكومية والخاصة في استقبال العدد الكبير من الرسائل في نفس المقرّ ، والحد من عناء إرسال المندوبين إلى صناديق البريد المنتشرة في المكاتب .

التسجيل في خدمة البريد "واصل"

يتم تفعيل خدمة البريد من خلال تسجيل العنوان الوطني، وذلك عبر الخطوات التالية:

1- تعبئة النموذج الكترونياً، اضغط هنا للتسجيل إلكترونياً.
2- الاتصال على الرقم الموحد 05700 9200.
3- زيارة أحد المكاتب البريدية المنتشرة لطلب الخدمة.

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