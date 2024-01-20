السبت، 08 رجب 1445 ، 20 يناير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

"توكلنا" يكشف عن خدمة جديدة للمستخدمين

توكلنا - خدمات
توكلنا
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كشف تطبيق توكلنا عن خدمة جديدة يمكن تنفيذها ويستفيد منها عدد كبير من المواطنين.


استعراض الرسائل الصادرة:

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وأوضح التطبيق على حسابه في منصة "إكس"، أن هذه الخدمة هي إمكانية استعراض أبرز الرسائل الصادرة من الشركاء.

ويمكن الوصول للخدمة عبر فتح التطبيق ومن نافذة خدماتي تستعرض الرسائل الصادرة .

حل مشكلة الدخول لتطبيق توكلنا

في وقت سابق، تفاعل تطبيق توكلنا، مع استفسارات وتساؤلات المستفيدين بشأن حل مشكلة الدخول للتطبيق.

جاء ذلك في رد من تطبيق توكلنا، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس على سؤال مستفيد قال فيه : "مشكلة في الدخول للموقع ما الحل؟".

وأجاب تطبيق توكلنا، بقولها: "وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً بك.. يمكن اتباع الخطوات التالية لحل المشكلة:

- الرجاء التحقق من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار
- الدخول لصفحة معلوماتي
- النقر على أيقونة الإعدادات
- تحديث البيانات أسفل الصفحة .

وفي وقت سابق، كشف تطبيق "توكلنا" عن طريقة يمكن من خلالها استعراض المنشورات وتفضيلها وقراءتها وهي خدمة "واكب",

تفعيل الإشعارات:


وأوضح أنه باستخدام "واكب" يمكن تفعيل الإشعارات للأخبار الجديدة ومتابعة كل الأحداث أولا بأول.

في سياق متصل، تقرر اعتماد مبادرة خدمة تراسل في تطبيق (توكلنا)، التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، قناة رسمية لتواصل الجهات الحكومية والخاصة مع الأفراد.

اعتماد "توكلنا" قناة رسمية للتواصل مع الأفراد


وجاءت التوجيهات بذلك على اعتبار أنها أحد الأنظمة الآلية الحكومية والوسائل الإلكترونية، التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها في التواصل مع الأفراد وتلقي الرسائل والتبليغات فيها".

وتضمنت التوجيهات، أن يترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق الأخرى، وفق النصوص النظامية ذات العلاقة.

وطالبت بمراعاة استخدام هويات الأفراد الرقمية المعتمدة من وزارة الداخلية بحكم مسؤولياتها النظامية عن هويات الأفراد؛ لغرض تقديم الخدمة على النحو المطلوب والموثوق.

إبرام اتفاقية بين الجهة الحكومية و"سدايا"

ونص القرار على أن تبرم اتفاقية مستوى خدمة بين الجهة الحكومية الراغبة بالاستفادة من الخدمة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، لضمان جودة تقديم الخدمة وتحقيق متطلبات تقديمها.

واشترط القرار أخذ موافقة الفرد الصريحة على التواصل معه من خلال هذه الخدمة وتلقي الرسائل والتبليغات فيها، مع منح الفرد حق الرجوع، في أي وقت، عن الموافقة التي سبق أن أبداها.

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