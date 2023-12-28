شهادة معتمدة.. "هدف" يُعلن عن دورات تدريبية مجانية عن بعد في برامج مايكروسوفت

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أعلن
صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، اليوم الخميس، عن طرح دورات تدريبية مجانية عبر منصة "دروب
الإلكترونية".
وأوضح أن الدورات متاحة في برامج "مايكروسوفت أوفيس" مع شهادة معتمدة على النحو التالي:
دورات
تدريبية مجانية في برامج مايكروسوفت
1 -
برنامج "Outlook".
2 - برامج جداول البيانات "Excel".
3 - برنامج معالجة النصوص"Word".
4 - برنامج العروض التقديمية "PowerPoint".
الفئات
المستهدفة-
الموظفون.
- أصحاب العمل.
- الباحثون عن عمل.
- الخريجون والخريجات.
المميزات1 -
أهم الدورات المجانية لسوق العمل "عن بُعد".
2 - الدورات متاحة لكافة الفئات "لا يوجد متطلبات مسبقة".
3 - شهادة إتمام معتمدة من صندوق تنمية الموارد البشرية.