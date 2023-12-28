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شهادة معتمدة.. "هدف" يُعلن عن دورات تدريبية مجانية عن بعد في برامج مايكروسوفت

هدف
هدف
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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، اليوم الخميس، عن طرح دورات تدريبية مجانية عبر منصة "دروب الإلكترونية".
وأوضح أن الدورات متاحة في برامج "مايكروسوفت أوفيس" مع شهادة معتمدة على النحو التالي:اضافة اعلان

دورات تدريبية مجانية في برامج مايكروسوفت

1 - برنامج "Outlook".
2 - برامج جداول البيانات "Excel".
3 - برنامج معالجة النصوص"Word".
4 - برنامج العروض التقديمية "PowerPoint".

الفئات المستهدفة

- الموظفون.
- أصحاب العمل.
- الباحثون عن عمل.
- الخريجون والخريجات.

المميزات

1 - أهم الدورات المجانية لسوق العمل "عن بُعد".
2 - الدورات متاحة لكافة الفئات "لا يوجد متطلبات مسبقة".
3 - شهادة إتمام معتمدة من صندوق تنمية الموارد البشرية.

طريقة التقديم

التسجيل متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا).

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