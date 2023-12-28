شهادة معتمدة.. "هدف" يُعلن عن دورات تدريبية مجانية عن بعد في برامج مايكروسوفت

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، اليوم الخميس، عن طرح دورات تدريبية مجانية عبر منصة "دروب الإلكترونية".

وأوضح أن الدورات متاحة في برامج "مايكروسوفت أوفيس" مع شهادة معتمدة على النحو التالي: اضافة اعلان





دورات تدريبية مجانية في برامج مايكروسوفت



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