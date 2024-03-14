الخميس، 04 رمضان 1445 ، 14 مارس 2024

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بشرى لهؤلاء.. فتح باب التوظيف في مختلف المجالات لموسم حج 1445هـ

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موسم الحج
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أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير، "الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة"، عن بدء التقديم في برنامج الوظائف الموسمية لحج 1445هـ على النحو التالي:اضافة اعلان

الفئات المستهدفة

المواطنين من حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في كافة التخصصات.

 مهام الوظيفة

1 - تقديم الدعم العام لمشاريع موسم الحج.
2 - مساعدة في تنفيذ وتطوير مشاريع موسم الحج.
3 - الالتزام بأي مهام أخرى تكلف بها من مدير المشروع.

مجالات العمل

- الإدارة
- الميدانية
- الإشرافية
- الهندسية والفنية
- مجالات أخرى.

المتطلبات

1 - مهارات في التواصل.
2 - القدرة على العمل تحت الضغط.
3 - التفرغ والالتزام بالمهام المكلف بها.
4 - القدرة على العمل بروح الفريق والتعاون.
5 - يفضل وجود خبرة عمل سابقة في موسم الحج.

طريقة التقديم

بدأ التقديم أمس الأربعاء 1445/9/3هـ عبر تعبئة النموذج على الرابط (اضغط هنا).

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