بشرى لهؤلاء.. فتح باب التوظيف في مختلف المجالات لموسم حج 1445هـ

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أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير، "الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة"، عن بدء التقديم في برنامج الوظائف الموسمية لحج 1445هـ على النحو التالي:





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