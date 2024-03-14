بشرى لهؤلاء.. فتح باب التوظيف في مختلف المجالات لموسم حج 1445هـ

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أعلنت
شركة كدانة للتنمية والتطوير، "الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة
المكرمة والمشاعر المقدسة"، عن بدء التقديم في برنامج الوظائف الموسمية لحج
1445هـ على النحو التالي:
الفئات
المستهدفةالمواطنين
من حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في كافة التخصصات.
مهام الوظيفة1 -
تقديم الدعم العام لمشاريع موسم الحج.
2 - مساعدة في تنفيذ وتطوير مشاريع موسم الحج.
3 - الالتزام بأي مهام أخرى تكلف بها من مدير المشروع.
مجالات
العمل-
الإدارة
- الميدانية
- الإشرافية
- الهندسية والفنية
- مجالات أخرى.
المتطلبات1 -
مهارات في التواصل.
2 - القدرة على العمل تحت الضغط.
3 - التفرغ والالتزام بالمهام المكلف بها.
4 - القدرة على العمل بروح الفريق والتعاون.
5 - يفضل وجود خبرة عمل سابقة في موسم الحج.