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سارع بالتقديم.. "الخارجية" تُعلن عن وظائف دبلوماسية في مختلف التخصصات

وزارة الخارجية
وظائف دبلوماسية في مختلف التخصصات
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أعلنت وزارة الخارجية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمسمى سكرتير ثاني حملة الماجستير من المواطنين، وذلك على النحو التالي:

المسمى الوظيفي

- سكرتير ثاني

التخصصات المطلوبة

- قانون
- أمن دولي
- حقوق إنسان
- علوم سياسية
- علاقات دولية
- دراسات دبلوماسية
- الدبلوماسية الرقمية
- الدبلوماسية العامة
- إعلام (علاقات عامة)
- حل النزاعات الدولية

الشروط

- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- أن يكون لائقا صحيا وحسن المظهر.
- أن لا يكون مفصولا من خدمة الدولة.
- يشترط على المتقدم أو المتقدمة إجادة اللغة الانجليزية.
- أن لا يكون متزوج أو متزوجة من غير الجنسية السعودية.
- أن يكون حاصل على درجة الماجستير بتقدير لا يقل عن جيد.
- أن يتعهد خطيا بالعمل في أي بعثة في الخارج يصدر قرار نقله إليها.
- أن لا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- أن تكون الشهادة معادلة من وزارة التعليم العالي لمن كان حاصلا عليها من خارج المملكة.

الوثائق المطلوبة

- نسخة من بطاقة الأحوال المدنية.
- صورة شخصية حديثة رسمية (4*6).
- وثيقة التخرج موضحا بها التقدير والمعدل التراكمي على أن لا يقل التقدير عن جيد.
- صورة طبق الأصل من المعادلة (لمن كان حاصلا على الشهادة من خارج المملكة).

ملاحظة

- تحدد مواعيد المقابلة الشخصية للمرشحين من خلال رسائل (SMS) أو البريد الالكتروني.

التقديم

يبدأ التقديم الثلاثاء 1445/2/13هـ من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الاثنين 1445/2/19هـ.


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