سارع بالتقديم.. "الخارجية" تُعلن عن وظائف دبلوماسية في مختلف التخصصات

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أعلنت وزارة الخارجية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمسمى سكرتير ثاني حملة الماجستير من المواطنين، وذلك على النحو التالي:





المسمى الوظيفي



التخصصات المطلوبة



الشروط



الوثائق المطلوبة



ملاحظة



التقديم

