الثلاثاء، 02 ربيع الثاني 1445 ، 17 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

برنامج ريف يوضح القطاعات المستهدفة في تبوك

برنامج ريف
برنامج ريف
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تفاعل برنامج ريف مع استفسارات وتساؤلات المواطنين ومستفيدي البرنامج بشأن القطاعات المستهدفة بالدعم في تبوك.

دعم ريف في تبوكاضافة اعلان


وأوضح برنامج ريف، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس أن القطاعات المستهدفة في برنامج التنمية الريفية المستدامة حسب الميز النسبية للقطاعات في منطقة تبوك هي:

1- العسل

2- الفواكه

3- الأسر المنتجة

وفي وقت سباق، كشف برنامج ريف عن الخدمات والمشروعات المدعومة في منطقة المدينة المنورة بالتفصيل.
جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على سؤال مواطن، استفسر بشأن المشروعات المدعومة من قبل البرنامج في منطقة المدينة.

المشروعات المدعومة بالمدينة


- مصنوعات ومنتجات الجلود
- الثروة السمكية
- المربيات
- الخل وتجفيف الفواكه.
- مخلفات النباتات والروث الحيواني
- منتجات سعف النخيل
- المنتجات من النباتات
- الحيازات الصغيرة والمتوسطة
- منتجات النحل والعسل

وفي وقت سابق، تفاعل برنامج ريف مع شكاوى بعض المستفيدين بسبب توقف الدعم المستحق الخاص ببعض الأنشطة الأسرية المنتجة.

توقف الدعم وطلب الاستئناف



وأوضح برنامج ريف، في منشور عبر منصة "إكس": "إنه يتم إيقاف الدعم من قبل المستفيد، وبإمكانك طلب الاستئناف بعد مرور 180يوم من تاريخ الإيقاف".

ما هو برنامج ريف؟



برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج
الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًّا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

أهداف البرنامج:


وفي وقت سابق أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن برنامج ريف يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة.
حيث تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم.

شروط القبول في برنامج ريف:


1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.

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