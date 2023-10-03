الثلاثاء، 18 ربيع الأول 1445 ، 03 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

ما هي الميزة النسبية لمنطقة الحدود الشمالية.. برنامج ريف يجيب؟

برنامج ريف
برنامج ريف
أ أ
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أوضح برنامج ريف بالتفصيل الميزة النسبية لمستفيدي دعم ريف في منطقة الحدود الشمالية.
جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم.. ما هي الميزة النسبية للحدود الشماليه وخاصة في عرعر ؟".اضافة اعلان

وأجاب برنامج ريف بقوله: "إن الميزة النسبية لمنطقة الحدود الشمالية تشمل التالي:
- منتجات الألبان ومشتقاتها
- الحرف اليدوية من الثروة الحيوانية
- المربيات والخل،
- تجفيف الفواكه
- الحيازات الصغيرة والمتوسطة
- مخلفات النباتات والروث الحيواني
- منتجات النحل والعسل.

إنجازات برنامج ريف


وفي وقت سابق، كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية"، عن تحقيقه إنجازاتٍ وأرقامًا كبيرة منذ إطلاقه في عام 2020م؛ تجسيدًا لتطلعات المملكة في تنمية وتطوير الريف، ورفع كفاءة وإنتاجية مزارعيه، وزيادة إسهاماتهم في الاقتصاد الوطني، وفق مستهدفات رؤية2030م.

برنامج ريف بالأرقام


 وأكد الأمين العام لبرنامج "ريف" غسان بكري، زيادة عدد المستفيدين من دعم البرنامج بصورة ملحوظة؛ إذ وصل منذ إطلاق البرنامج حتى الآن، إلى أكثر من (57,511) مستفيدًا؛ حيث يستهدف دعم (8) قطاعات هي: المحاصيل البعلية، والفواكه، والعسل، والبن، والورد، والماشية، والأسماك، بالإضافة إلى القيمة المضافة، مبينًا أن عدد الأسر الريفية المدعومة ارتفع إلى (38,819) أسرة، مما أسهم في الاستقرار الاجتماعي للأسر، وتجلى ذلك في أكثر من (8600) هجرة عكسية إلى الريف، كما قام البرنامج بتقديم (40) دورة تأهيلية لتطوير مهارات صغار المزارعين والمنتجين،
 ورفع قدراتهم في مجال الزراعة والإنتاج والتسويق، وتم إصدار (95) ألف شهادة عمل حر لمربي الماشية.

قيمة الدعم المباشر


 وأوضح بكري، أن إجمالي قيمة الدعم المباشر الذي قدّمه برنامج ريف للمستفيدين حتى الآن، تجاوز (1,760) مليون ريال، محققًا نسبة (61%) من مستهدف الإنتاج؛ حيث يقوم البرنامج بتقديم دعم مادي مباشر للقطاعات التي يشملها البرنامج، لتمكينهم وتنمية أنشطتهم الزراعية، إلى جانب رفع مستوى المعيشة وتحسين نمط الحياة، لصغار المزارعين والمنتجين.
وأيضا زيادة كفاءتهم الإنتاجية، مضيفًا أن البرنامج قدّم دعمًا لـ (95) مشروعًا، بقيمة إجمالية بلغت (1,500) مليون ريال، حيث أسهمت تلك المشاريع في دعم الأمن الغذائي بنحو (350) ألف طن من المحاصيل الزراعية المتنوعة التي دعمها البرنامج، والتي وصلت إلى (64) منتجًا زراعيًا.
 يُذكر أن برنامج "ريف" يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي في المملكة، من خلال رفع مستوى معيشة صغار المزارعين وتحسين نمط الحياة، إلى جانب زيادة الكفاءة والإنتاجية، ويستهدف البرنامج دعم عدة قطاعات، تشمل، مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل
 البعلية والفواكه، ومربي الماشية، وصغار الصيادين، بالإضافة إلى القيمة المضافة.‫

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