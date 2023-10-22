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صحيفة تواصل الالكترونية

الموعد والمجال.. "ريادة" يطرح دورة مجانية عن بُعد لكافة أفراد المجتمع

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معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة"
أ أ
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أعلن معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة" عن إقامة دورة تدريبية مجانية "عن بُعد" للرجال والنساء عبر منصة زووم بعنوان "استراتيجيات تسعير المنتجات" للجنسين من كافة فئات المجتمع على النحو التالي:اضافة اعلان

 مسمى الدورة:

- استراتيجيات تسعير المنتجات

موعد الدورة:

- يوم الثلاثاء 1445/4/9هـ والموافق 2023/10/24 م (من الساعة 4:00 مساءً).

مكان الدورة:

 - عن بُعد (منصة زووم)

ملاحظة هامة:

- سوف يتم إرسال رابط القاعة الافتراضية للمسجلين عبر الجوال برسالة نصية قبل الدورة بنصف ساعة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم اليوم الأحد 1445/3/30هـ (الموافق 2023/10/15م) من خلال الرابط، (اضغط هنا).

نبذة عن المعهد:

ويُعتبر معهد ريادة الأعمال الوطني تنظيم وطني مؤسسي غير ربحي تم تأسيسه بمبادرة من وزارة الطاقة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهو معهد مختص في مساعدة الراغبين في ممارسة العمل الحر وأصحاب المشاريع الصغيرة الناشئة.


ويأتي هذا من خلال التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات والإرشاد واحتضان المشاريع والمساعدة في الحصول على التمويل وتسهيل الإجراءات الحكومية وذلك بواسطة نخبة مختصة وطنية في مجال ريادة الإعمال وبأحدث الأساليب والتقنيات.

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