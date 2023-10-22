الموعد والمجال.. "ريادة" يطرح دورة مجانية عن بُعد لكافة أفراد المجتمع

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أعلن معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة" عن إقامة دورة تدريبية مجانية "عن بُعد" للرجال والنساء عبر منصة زووم بعنوان "استراتيجيات تسعير المنتجات" للجنسين من كافة فئات المجتمع على النحو التالي: اضافة اعلان





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مكان الدورة:



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