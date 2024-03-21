"العدل" تطلق خدمة "أرشفة القضايا" عبر منصة "ناجز"

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أطلقت وزارة العدل خدمة "أرشفة القضايا"؛ التي تُمكّن المستفيد من أرشفة القضايا الخاصة به عبر منصة ناجز، في حال رغبته في تحديد وصول الممثل النظامي إلى القضية التي وكله بها فقط دون باقي القضايا المسجلة باسمه، والحفاظ على سرية معلومات القضايا الأخرى.





خطوات خدمة "أرشفة القضايا"



وأوضحت الوزارة أنه بإمكان المستفيد الحصول على الخدمة عبر الخطوات التالية:- الدخول على منصة ناجز najiz.sa.- اختيار تبويب القضايا.- الضغط على الخيارات للقضية المطلوب أرشفتها.- بعد اختيار أرشفة القضايا ستظهر صفحة إرشادات لشرح الخدمة.- الضغط على استمرار.- يطلب النظام إدخال رمز التحقق المرسل للجوال.- بإدخال الرمز تتم أرشفة القضية.يذكر أن منصة ناجز تضم أكثر من 160 خدمة عدلية إلكترونية تشمل خدمات القضاء والتنفيذ والتوثيق، وتُغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وتختصر الوقت والجهد عليهم.