"الراجحي": وصلنا إلى 1000 خدمة مؤتمتة بما يشكل 80% من خدمات المملكة (فيديو)

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قال وزير الموارد البشرية والتنمية البشرية، أحمد الراجحي: إن أحد المسارات التي عملت عليها الوزارة للتحول الرقمي، هو أن تكون خدمات الوزارة رقمية بالكامل. اضافة اعلان





1000 خدمة مؤتمتة



الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية



pic.twitter.com/b8z4LCaDMT فيديو | وزير "الموارد البشرية" أحمد الراجحي: من خطط التحوّل رقمنة خدمات الوزارة بالكامل ووصلنا إلى 1000خدمة مؤتمتة بما يشكل 80% من خدماتنا #الإخبارية December 7, 2023

وأكد في كلمته في الجلسة الحوارية "الميزانية في إطار تطوير الخدمات" ضمن أعمال ملتقى ميزانية 2024 بمشاركة عدد من الوزراء، أن المملكة وصلت اليوم إلى 1000 خدمة مؤتمتة بما يشكل 80% من خدماتها.ويشهد ملتقى الميزانية اليوم مشاركة 9 وزراء في جلساته الحوارية الأربعة، الأولى تحت عنوان "مالية مستدامة" بمشاركة محمد الجدعان وزير المالية، وفيصل الإبراهيم.وفي الجلسة الثانية بعنوان "الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية"، تحدث كل من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، وفهد الجلاجل وزير الصحة، ويوسف البنيان وزير التعليم.وتحت عنوان "تنمية مستدامة"، تكون الجلسة الثالثة ويتحدث فيها المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة، وماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمهندس صالح الجاسر وزير النقل.وخلال الملتقى، يتحدث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في الجلسة الرابعة والتي تأتي تحت عنوان "قطاعات واعدة".