الخميس، 23 جمادى الأولى 1445 ، 07 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"الراجحي": وصلنا إلى 1000 خدمة مؤتمتة بما يشكل 80% من خدمات المملكة (فيديو)

8978
وزير الموارد البشرية والتنمية البشرية، أحمد الراجحي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قال وزير الموارد البشرية والتنمية البشرية، أحمد الراجحي: إن أحد المسارات التي عملت عليها الوزارة للتحول الرقمي، هو أن تكون خدمات الوزارة رقمية بالكامل.اضافة اعلان

1000 خدمة مؤتمتة

وأكد في كلمته في الجلسة الحوارية "الميزانية في إطار تطوير الخدمات" ضمن أعمال ملتقى ميزانية 2024 بمشاركة عدد من الوزراء، أن المملكة وصلت اليوم إلى 1000 خدمة مؤتمتة بما يشكل 80% من خدماتها.

ويشهد ملتقى الميزانية اليوم مشاركة 9 وزراء في جلساته الحوارية الأربعة، الأولى تحت عنوان "مالية مستدامة" بمشاركة محمد الجدعان وزير المالية، وفيصل الإبراهيم.

الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية

وفي الجلسة الثانية بعنوان "الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية"، تحدث كل من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، وفهد الجلاجل وزير الصحة، ويوسف البنيان وزير التعليم.
وتحت عنوان "تنمية مستدامة"، تكون الجلسة الثالثة ويتحدث فيها المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة، وماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمهندس صالح الجاسر وزير النقل.
وخلال الملتقى، يتحدث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في الجلسة الرابعة والتي تأتي تحت عنوان "قطاعات واعدة".

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن



اقرأ أيضا

F-VSr4RWAAAUzef
12:51 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

رابط التقديم.. وظائف شاغرة للخريجين بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية

الراتب - ريال 0 عملة
12:06 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. كيف تحصل على 60 ألف ريال تمويل زواج من بنك التنمية؟

منصة احكام
11:04 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات تقديم طلب جديد عبر منصة إحكام 1445 ورابط التسجيل

CARE-Logo-03
10:10 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

سارع بالتقديم.. "رعاية" تطرح عشرات الوظائف لحملة الثانوية فأعلى

اقرأ أيضا

عاجل.. طريقة وشروط تعديل المؤهل الدارسي إلكترونيًا عبر أبشر 1445

ينتهي غدًا.. استمرار التسجيل في برنامج التدريب التعاوني بهيئة السوق المالية

عاجل.. طريقة ورابط استخراج شهادة الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص عبر منصة قوى 1445

عاجل.. حساب المواطن يكشف عن شرط استمرار الدعم للخريجين

عاجل.. توضيح مهم من "الجوازات" بشأن إجراءات دخول عاملة منزلية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية
11:56 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية يعلن عن توفر وظائف أمنية شاغرة

سدايا
10:35 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

وظائف حكومية.. 225 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية وفنية في عدة مناطق

مركز جونز هوبكنز أرامكو
8:57 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يوفر أكثر من 45 وظيفة شاغرة

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
7:20 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يوضح حقيقة وقف الدعم الإضافي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزير صحة
1:03 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. بشرى من وزير الصحة للمواطنين الذين يُعالَجون خارج المملكة (فيديو)

وزير التعليم
1:08 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

وزير التعليم: الحكومة خصصت أكثر من 200 مليار ريال للمنظومة التعليمية (فيديو)

8978
12:41 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

"الراجحي": وصلنا إلى 1000 خدمة مؤتمتة بما يشكل 80% من خدمات المملكة (فيديو)

وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم
12:38 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

وزير الاقتصاد: نمو الاقتصاد غير النفطي 20% منذ 2016 (فيديو)

ملف الأسرى
12:21 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

بن ثنيان: ملف الأسرى ملف إنساني ونحث كافة الأطراف لتحقيق مبدأ "الكل مقابل الكل"

الراتب - ريال 0 عملة
12:06 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. كيف تحصل على 60 ألف ريال تمويل زواج من بنك التنمية؟