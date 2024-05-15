عاجل.. بعد إغلاق باب التسجيل.. توضيح من "تقويم التعليم" حول اختبار القدرات "الورقي"

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يتساءل بعض الطلاب عن إمكانية التسجيل في اختبارات القدرات العامة المعرفية "الورقي"، بعد غلق باب التسجيل.

وقالت هيئة تقويم التعليم والتدريب ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابها في منصة "إكس": "انتهت فترة التسجيل في اختبار القدرات العامة (الورقي)، ويمكنك التسجيل على اختبار القدرات العامة (الرقمي) حسب المقاعد الشاغرة".



مرحباً:

انتهت فترة التسجيل في اختبار القدرات العامة (الورقي)، ويمكنك التسجيل على اختبار القدرات العامة (الرقمي) حسب المقاعد الشاغرة.

بالتوفيق. — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) May 15, 2024

اختبار القدرات العامة



واختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في جامعات المملكة، ويتقدم له الطلاب والطالبات السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات.وعدد اختباراته 5 واحد منها ورقي وأربعة محوسب. وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.ويقيس الاختبار قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية، وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محددة من القدرات.