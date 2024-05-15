الأربعاء، 07 ذو القعدة 1445 ، 15 مايو 2024

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عاجل.. بعد إغلاق باب التسجيل.. توضيح من "تقويم التعليم" حول اختبار القدرات "الورقي"

المدارس اختبارات
اختبارات - أرشيفية
أ أ
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يتساءل بعض الطلاب عن إمكانية التسجيل في اختبارات القدرات العامة المعرفية "الورقي"، بعد غلق باب التسجيل.
وقالت هيئة تقويم التعليم والتدريب ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابها في منصة "إكس": "انتهت فترة التسجيل في اختبار القدرات العامة (الورقي)، ويمكنك التسجيل على اختبار القدرات العامة (الرقمي) حسب المقاعد الشاغرة".اضافة اعلان


اختبار القدرات العامة

واختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في جامعات المملكة، ويتقدم له الطلاب والطالبات السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات. 
وعدد اختباراته 5 واحد منها ورقي وأربعة محوسب. وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.
ويقيس الاختبار قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية، وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محددة من القدرات.

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