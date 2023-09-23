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صحيفة تواصل الالكترونية

الجامعة الإسلامية تُعلن تقديم موعد صرف المكافأة الطلابية.. لهذا السبب

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الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
أ أ
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أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة، عن تقديم موعد صرف المكافأة الطلابية لشهر سبتمبر في حسابات الطلاب.
وأكدت على حسابها في منصة "إكس"، أنه تم إيداع المكافآت اليوم الجمعة الموافق ٢٢ سبتمبر، مبينة أن ذلك يأتي احتفالًا باليوم الوطني.

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7 جامعات أعلنت عن تقديم موعد صرف مكافأة شهر

وبمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني الـ 93، أعلنت عدة جامعات عن تقديم موعد صرف مكافآت شهر سبتمبر للطلاب والطالبات المنتظمين فيها.
ومن ضمن الجامعات التي قررت تقديم صرف مكافآت شهر سبتمبر للطلاب والطالبات المنتظمين فيها، جماعة الملكة سعود والباحة وشقراء والمجمعة والقصيم والإمام محمد بن سعود والجوف.
ويتم إيداع هذه المكافأة للطلاب والطالبات المنتظمين وذلك كنوع من المشاركة في احتفالات اليوم الوطني واحتفاء بهذه الذكرى الخالدة.

 

اليوم الوطني


وتحتفي المملكة قيادةً وشعبًا اليوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023م باليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن اليوم السبت 23 من سبتمبر 2023، سيكون إجازة رسمية للقطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك تزامنًا مع مناسبة اليوم الوطني.

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