أكاديمية طويق تُعلن طرح دورة تدريبية عن بُعد في مجال الأمن السيبراني

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أعلنت أكاديمية طويق عن طرح دورة تدريبية مجانية بعنوان أساسيات
الأمن السيبراني عن بُعد على النحو التالي:
* موعد إقامة الدورة:تقدم الدورة "عن بُعد" من يوم الأحد 1445/5/12
هـ (الموافق 2023/11/26 م) حتى الخميس 1445/5/16 هـ (الموافق 2023/11/30 م) من الساعة
7:00 مساءًا حتى 9:00 مساءًا.
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* المميزات:- يتم تقديم البرنامج باللغة العربية.
- هذا البرنامج خارطة طريق لكل من يريد دخول مجال الأمن السيبراني.
- تطبيقات عملية للمبتدئين تساعدهم على فهم الأمن السيبراني والحماية بطريقة واقعية.
أهداف الدورة:- التعرف على المبادئ الأساسية للتشفير.
- التعرف على مفهوم الأمن السيبراني ومعرفة أهميته.
- التعرف على كيفية بناء وتعزيز الوعي والثقافة بالأمن السيبراني.
- التعريف بالمخاطر والتهديدات السيبرانية المحتملة لتجنب التعرص لها وتقليل تأثيرها.
- التعرف على دور الموظف في حماية معلومات المنظمة وأنظمتها.
- التعريف بضوابط الأمن السيبراني الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
* شروط الالتحاق بالدورة:- جهاز لابتوب شخصي.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس بتخصص تقني.