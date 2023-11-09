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أكاديمية طويق تُعلن طرح دورة تدريبية عن بُعد في مجال الأمن السيبراني

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أكاديمية طويق
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أعلنت أكاديمية طويق عن طرح دورة تدريبية مجانية بعنوان أساسيات الأمن السيبراني عن بُعد على النحو التالي:

* موعد إقامة الدورة:اضافة اعلان

تقدم الدورة "عن بُعد" من يوم الأحد 1445/5/12 هـ (الموافق 2023/11/26 م) حتى الخميس 1445/5/16 هـ (الموافق 2023/11/30 م) من الساعة 7:00 مساءًا حتى 9:00 مساءًا.

* المميزات:

- يتم تقديم البرنامج باللغة العربية.
- هذا البرنامج خارطة طريق لكل من يريد دخول مجال الأمن السيبراني.
- تطبيقات عملية للمبتدئين تساعدهم على فهم الأمن السيبراني والحماية بطريقة واقعية.

أهداف الدورة:

- التعرف على المبادئ الأساسية للتشفير.
- التعرف على مفهوم الأمن السيبراني ومعرفة أهميته.
- التعرف على كيفية بناء وتعزيز الوعي والثقافة بالأمن السيبراني.
- التعريف بالمخاطر والتهديدات السيبرانية المحتملة لتجنب التعرص لها وتقليل تأثيرها.
- التعرف على دور الموظف في حماية معلومات المنظمة وأنظمتها.
- التعريف بضوابط الأمن السيبراني الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

* شروط الالتحاق بالدورة:

- جهاز لابتوب شخصي.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس بتخصص تقني.

* طريقة التسجيل:

التسجيل متاح حاليًا من خلال الضغط على هذا الرابط (اضغط هنا).

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