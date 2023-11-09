أكاديمية طويق تُعلن طرح دورة تدريبية عن بُعد في مجال الأمن السيبراني

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أعلنت أكاديمية طويق عن طرح دورة تدريبية مجانية بعنوان أساسيات الأمن السيبراني عن بُعد على النحو التالي:





* موعد إقامة الدورة: اضافة اعلان



* المميزات:



أهداف الدورة:



* شروط الالتحاق بالدورة:



* طريقة التسجيل:

