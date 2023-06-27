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رضيع بعمر 11 شهرًا.. أصغر حاج يرتدي ملابس الإحرام (فيديو)
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رضيع بعمر 11 شهرًا.. أصغر حاج يرتدي ملابس الإحرام (فيديو)

رضيع بعمر 11 شهرًا.. أصغر حاج يرتدي ملابس الإحرام (فيديو)

رضيع بعمر 11 شهرًا.. أصغر حاج يرتدي ملابس الإحرام (فيديو)
٠٣:٠٢:٤٠ ص، الثلاثاء، ٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عرضته قناة الإخبارية لطفل صغير لم يتجاوز عمره العام الأول، ويرتدي ملابس الإحرام خلال موسم الحج.

أصغر حاج يرتدي ملابس الإحرام

ووثق الفيديو الطفل وهو يرتدي ملابس الإحرام أثناء أداء مناسك الحج في مشعر منى برفقة ذويه، وسط دعوات من المغردين أن يتقبل الله من والديه وأن ينبته نباتا حسنا.

ووصلت طلائع ضيوف الرحمن قبل قليل، إلى صعيد عرفات الطاهر، في خير يوم طلعت فيه الشمس، للوقوف بعرفة الركن الأعظم من أركان الحج.

تفويج 40% من الحجاج لمشعر عرفات

وأكمل مشعر عرفات استعداداته لاستقبال توافد الحجيج وجموع ضيوف البيت الحرام مع إشراقة صباح يوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة ، للصعود إلى جبل عرفات لقضاء يوم عرفة، مستشعرين مناسكهم بكل طمأنينة وتحفهم عناية الرحمن .

يوم الوقفة الكبرى

ويبدأ صباح اليوم تحرك الحجاج من منى نحو صعيد عرفات في يوم الوقفة الكبرى، مؤدين صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمعا ثم يبدأون بالنفرة متجهين إلى مزدلفة للمبيت فيها ثم الانتقال منها إلى منى لتكملة مناسك الحج.

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الكلمات الدلالية:
أصغر حاج الحج مشعر عرفات ملابس الإحرام موسم الحج

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