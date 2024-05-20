بـ10 أحجار.. غراب يروي ظمأه بطريقة علمية واحترافية (مشهد مذهل)

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس مشهدا مذهلا لغراب يقوم بحيلة ذكية لأجل إرواء ظمأه من العطش.



غراب يروي ظمأه بحيلة ذكية:



غراب يخرج دودة بحيلة ذكية:



ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله الغراب أمام زجاجة مياه لا يستطيع الوصل إلى ما بداخلها من ماء.وحينما يعجز الغراب عن الوصل إلى الماء يقوم بوضع حجر تلو الآخر من أحجار بمحيطه داخل الزجاجة لأجل ارتفاع المياه لأعلى.وعقب وضع الحجر يرتفع الماء نتيجة قانون الإزاحة، والذي علمه الغراب بفطرته التي هداها الله بها.وهكذا يقوم الغراب بالشرب من الزجاجة وعندما ينقص الماء يضع حجر آخر ليرتفع مجددا، حيث وصل عدد الأحجار التي وضعها إلى عشرة أحجار حتى روى ظمأه.وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" حيلة ذكية لغراب، والتي قام من خلالها بتوفير وجبة غذائية له.ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله، قيام الغراب بحيلة ذكية ومثابرة في الوصول إلى وجبته من خلال تكسير عود شجر.وعقب تكسيره للعود يقوم الغراب بوضعه في فمه ثم وضعه في أنبوب به "دودة" حيث تم إخراجها وقام بالتهامها كوجبة غذائية له.