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أبرزها “تطوير المهارات”.. 4 أهداف لورشة عمل “مكافحة التصحر” و”الفاو”
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أبرزها “تطوير المهارات”.. 4 أهداف لورشة عمل “مكافحة التصحر” و”الفاو”

أبرزها “تطوير المهارات”.. 4 أهداف لورشة عمل “مكافحة التصحر” و”الفاو”

أبرزها “تطوير المهارات”.. 4 أهداف لورشة عمل “مكافحة التصحر” و”الفاو”
٠٤:٣٠:٤٣ م، الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نظم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الورشة الفنية للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

واستهدفت الورشة مراجعة قطاعات الغابات والمراعي والمتنزهات الوطنية ومكافحة التصحر، بمشاركة خبراء منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”.

وحضر الورشة عدد من المسؤولين في المراكز والهيئات التابعة لمنظومة البيئة، والشركاء من القطاع الخاص.

كما تم عرض نتائج مراجعات أداء القطاعات التابعة للمركز، ونتائج ومخرجات عمل خبراء منظمة الفاو مع فرق العمل المتخصصة في المركز على مدار 24 شهرًا الماضية، ومناقشة القضايا ذات الأولوية، والتحسينات المطلوبة.

وشهدت الورشة نقاشات ثرية بين المشاركين وخبراء “الفاو” حول موضوع الورشة، ومدى تطابق توقعات المشاركين مع أهدافها، ومستوى التقدم في تحقيق مستهدفات القطاعات المختلفة، بما يخدم أهداف تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

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4 أهداف

كما تضمنت الورشة تحقيق الأهداف التالية:

1- مناقشة سبل الاستفادة من المعلومات العالمية في الاستشعار عن بعد لتحديد حالة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف وحالة زحف الرمال بالمملكة.

2- تطوير المهارات المتعلقة بتعبئة قواعد البيانات وإنشاء التقارير الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

3- منهجيات الإدارة المستدامة للأرض وأهم التقنيات والممارسات الجديدة.

4 – اكتساب المعرفة في التحضير لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

تطوير العمل 

وتأتي الورشة ضمن جهود المركز لتطوير العمل والمراجعة الدورية لمستويات الأداء بالاستفادة من التعاون الوثيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”.

كما تأتي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحقيق أهدافه في تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، بما يعزز التنمية المستدامة التي ترتقي بجودة الحياة.

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