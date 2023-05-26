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حتى الثلاثاء.. تنبيه مهم من الدفاع المدني بهطول أمطار على معظم مناطق المملكة
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حتى الثلاثاء.. تنبيه مهم من الدفاع المدني بهطول أمطار على معظم مناطق المملكة

حتى الثلاثاء.. تنبيه مهم من الدفاع المدني بهطول أمطار على معظم مناطق المملكة

حتى الثلاثاء.. تنبيه مهم من الدفاع المدني بهطول أمطار على معظم مناطق المملكة
١٠:٢٣:٣٠ ص، الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

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أمطار غزيرة على منطقة مكة

وبينت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة.

وتشمل هذه الحالة الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا، وستتأثر مناطق عسير والباحة وجازان وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

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أمطار ورياح على منطقة الرياض

وأوضحت أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة في مجملها ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض.

وأضاف أن ذلك يشمل الرياض العاصمة وعفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة والزلفي والغاط ورماح وثادق وشقراء والمزاحمية..

إضافة إلى الدرعية وضرما وحريملاء والأفلاج ووادي الدواسر والسليل وليلى والخرج وحوطة بني تميم والحريق والبجادية والدلم.

 وستتأثر منطقة مكة المكرمة، لتشمل العاصمة المقدسة والجموم وبحرة والكامل وخليص، ومناطق القصيم وحائل ونجران والمدينة المنورة.

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الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على:

– ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار.

– الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

– عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

– الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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