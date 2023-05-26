روعة المنظر وجمال الطبيعة.. إجازتك اليوم في حديقة الزهور بالمدينة المنورة

تواصل- فريق التحرير:

في يوم الإجازة يبحث البعض عن أماكن تتوفر فيها عناصر الهدوء والجمال المختلف، ليقضي فيها يوم الإجازة، سواء كان رفقة أسرته أو أصدقائه، حيث يحاول الخروج من الروتين اليومي وضغوط العمل ليوم يُنفّس فيه عن نفسه ويخرج من روتين الأسبوع.

وفي هذه الفقرة التي تقدمها صحيفة “تواصل”، يوم الجمعة من كل أسبوع، لكل قرائها الكرام، والتي نرشح لكم فيها أحد الأماكن التي يمكنك أن تجد فيها غرضك وتقضي فيها وقتًا جميلًا يساعدك على الاستجمام لتعود من الإجازة وقد فعلت شيئًا مختلفًا لك ولأسرتك.

حديقة الزهور بالمدينة المنورة

وفيما يطمح الباحثون عن الهدوء والاستجمام إلى العثور على مكان يمزج عناصر الطبيعة ويقدمها في أحلى هيئة، نجد حديقة الزهور بالمدينة المنورة تظهر في الواجهة، فهي على الرغم من صغر مساحتها إلا أنها تعد من أفضل حدائق المدينة المنورة وأكثر محطات التنزه للتمتع بجمال الطبيعة.

المنتزه الأفضل

تتعدد وتختلف منتزهات المملكة، ولكن تظل حديقة الزهور المدينة المنورة هي المنتزه الأفضل بالنسبة للكثيرين من قاطني المنطقة المحيطة، كما أنها تعتبر أحد عوامل جذب السياحة في المدينة المنورة.

تتميز بجمالها الخلاب الذي لا مثيل له

ينتشر فيها العديد من الأزهار والورود المختلفة في الألوان، وهي منسقة بشكل بديع وفريد من نوعه يسر كل من ينظر إليه، كما توجد بها العديد من المسطحات الخضراء التي تتخللها أماكن للجلوس لاسيما للعائلات.

وهذه الحديقة هي التي يقام بها مهرجانات الربيع كل عام، حيث إن حديقة الزهور وكذلك حديقة الملك فهد المركزية يقام فيهما العديد من الاحتفالات الخاصة بالربيع.

وبالتالي فهما يجذبان عدد كبير من الزوار للاستمتاع بهذه المهرجانات المميزة والتمتع برؤية أجمل الأزهار لفصل الربيع .

أهم الأنشطة في حديقة الزهور

يُمكنكم القيام ببعض الأنشطة الترفيهية أثناء زيارتكم للحديقة ومنها:

1- المشي والتجول

الحديقة مُصممة بشكل انسيابي رائع، حيث تنتشر به أحواض الورود الملونة المُنسقة بشكل مميز أشبه باللوحة الفنية، ويتخللها الممرات الممهدة والأماكن التي تم رصفها لخدمة المنتزهين من هواة المشي.

2- ألعاب الأطفال

يأتي الصغار للحدائق بحثًا عن اللعب والمرح، لذا تأتي العائلات للحديقة كأحد أفضل أماكن ترفيهية للاطفال في المدينة المنورة حيث اللعب والمرح، فيجد الأطفال بها مجموعة من الألعاب كالزحاليق، والأرجوحات، وغيرها من الألعاب الآمنة عليهم.

3- حضور المهرجانات

تسمح مساحة الحديقة بقيام واستقبال مهرجان الورود الذي يُقام في فصل الربيع من كل عام، حيث تزدهر الحديقة وتتفتح أزهارها وينبعث منها الشذى، وقد يأتي إليها أصحاب المشاتل ومُحبي الزراعة.

4- التقاط الصور التذكارية

يمكنك في حديقة الزهور أن تستمتع بتوثيق مشاهد وصور لك ولعائلتك وسط مجموعة من الزهور الرائعة التي تضفي على المشهد روعة وجمالًا.

مواعيد حديقة الزهور

تفتح حديقة الزهور المدينة المنورة أبوابها لاستقبال الزوار على مدار الأسبوع وطوال اليوم.

أين تقع حديقة الزهور

تقع في حي الإسكان بالمدينة المنورة، ويُمكنكم الاطلاع على الموقع والأماكن المُحيطة من خلال الخريطة التالية.. اضغط هنا

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