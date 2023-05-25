تبدأ بالتقييم وتنتهي بالتأهيل.. تعرف على أهم مراحل علاج الإدمان

تواصل – واس:

يمر علاج الإدمان للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بعدة مراحل، حيث تبدأ بالتقييم وتنتهي بالتأهيل ودعم الاستمرار في التعافي.

أهمية مرحلة إزالة السموم

وكشف مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، عن أن مرحلة إزالة السموم هي إحدى أهم المراحل في العملية العلاجية، وتتم من خلال تخليص جسم المدمن من المادة الإدمانية التي يتم تعاطيها.

وأوضح أن هناك فهمًا مغلوطًا لهذه المرحلة، حيث يعتقد البعض أن إزالة السموم تتم عبر تنقية الدم أو تغييره وهذا غير صحيح.

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مرحلة التدخلات العلاجية والسلوكية

وبين أن ما يحدث في هذه المرحلة هو توقف المدمن الكامل عن تعاطي المادة المخدرة ومساعدته عبر التدخلات العلاجية والسلوكية حتى يتخلص جسمه منها”.

وأضاف أن مدة مرحلة إزالة السموم تختلف من جسم المدمن حسب المادة التي يتعاطاها والعوامل الأخرى المؤثرة.

ويتم من خلالها علاج الأعراض الانسحابية الناتجة عن التعاطي أو التي قد تنتج عند التوقف عن التعاطي.

وذلك باستخدام العلاجات اللازمة سواءً الدوائية منها أو السلوكية والتي يتم تحديدها حسب الأعراض وقت التقييم.

أدوية تستمر لفترة حسب تقييم الأعراض

وأكد أن هذه العلاجات تتوافق مع الأدلة العلاجية والمراجع العلمية الموثوقة والمتبعة عالمياً، وقد تستخدم لفترة مؤقتة ويتم إنقاصها تدريجياً حتى يتم إيقافها، أو تكون بأدوية تستمر لفترة حسب تقييم الأعراض والتي قد تكون جسدية أو نفسية.

مرحلة إزالة السميّة في أقسام التنويم

ونوه إلى أن مرحلة إزالة السميّة قد تتم في أقسام التنويم، وقد تتم من خلال المتابعة في العيادات الخارجية للحالات التي لا يرى الطبيب المعالج حاجتها للتنويم.

وقد شهدت العيادات الخارجية نجاحات لمرضى توقفوا عن التعاطي بعد الالتزام بالخطة العلاجية المحددة لهم.

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أهم خطوة في علاج الإدمان

وأشار إلى أن هذه المرحلة يتم فيها تهيئة المدمن لأهم خطوة في علاج الإدمان وهي مرحلة التأهيل التي تعد أهم مرحلة من مراحل تعافي المرضى من الإدمان والعودة للمجتمع بصحة وعافية.

أهم الأعراض التي تظهر نتيجة التوقف عن التعاطي

وعن الأعراض الانسحابية التي قد تظهر نتيجة التوقف عن التعاطي، ذكر أنها “تنقسم ما بين أعراض جسدية مثل:

الرجفان وتسارع نبضات القلب والصداع وآلام البطن وتغير في درجات الحرارة وضعف الشهية للأكل وصعوبة في النوم وارتفاع ضغط الدم.

وأعراض نفسية مثل:

1 – وجود الهلاوس والضلالات.

2 – تقلبات المزاج والقلق والتوتر والخمول.

3 – اضطرابات النوم والاكتئاب الذي يظهر في الإحساس بانعدام الرغبة في ممارسة الحياة العادية أو ممارسة الأنشطة المعتادة.

ودعا الدكتور البيشي، المدمنين إلى سرعة طلب العلاج واتباع الخطة العلاجية المقررة من الفريق الطبي.

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طوارئ على مدار الساعة لخدمة مرضى الإدمان

وأكد أن الإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بأي نوع منها يشكل ضررًا جسيماً على صحة الإنسان وقواه العقلية والنواحي النفسية والسلوكية، مبينًا أن الطوارئ تعمل على مدار الساعة لخدمة المرضى النفسيين ومرضى إدمان المخدرات.