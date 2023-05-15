بينهم مصطفى محمد.. 6 لاعبين مسلمين بالدوري الفرنسي يرفضون دعم المثلية

تواصل – وكالات:

رفض عدد من اللاعبين المسلمين بالدوري الفرنسي لكرة القدم المشاركة في جولة دعم المثلية، وعلى رأسهم الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم نادي نانت.

ويجبر الدوري الفرنسي جميع الأندية في تلك الجولة على ارتداء قمصان بألوان قوس قزح الذي يعد كإشارة للمثلية في الوقت الحالي.

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مصطفى محمد يرفض ارتداء القميص الداعم للمثلية

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أمس الأحد، إن المصري مصطفى محمد، مهاجم فريق “نانت”، أبلغ مسؤولي النادي برفضه ارتداء قميص الفريق الذي يحمل ألوان قوس قزح الداعمة للمثلية.

وأضافت أن اللاعب المصري لن يشارك في مباراة فريقه أمام تولوز في الجولة 35 من الدوري الفرنسي.

وأضافت الصحيفة، فإن إدارة الفريق لم تدر بقرار مهاجم جالاتا ساراي المعار بشأن عدم المشاركة إلا قبل نصف ساعة من بداية المباراة، على الرغم من تواجده مع الفريق بفندق الإقامة بشكل طبيعي.

وأشار المصدر ذاته أن مصطفي بقى في الفندق وحيدًا فيما اتجه بقية زملاؤه في الفريق لملعب المباراة.

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6 لاعبين رفضوا دعم المثلية

وذكرت شبكة “آر إم سي سبورت” الفرنسية، أن 6 لاعبين في صفوف فريق تولوز، رفضوا المشاركة في اللقاء للسبب نفسه.

وأوضحت الشبكة أن اللاعبين هم: المغربي زكريا أبو خلال، والجزائري فارس شايبي، والبوسني سعيد هاموليتش، والمالي موسى ديارا، ولوغان كوستا من الرأس الأخضر، إضافة إلى المصري مصطفى محمد.

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احترام حرية اختيار اللاعبين

وأكد نادي تولوز في بيان على موقعه الإلكتروني، رفض لاعبين (لم يسمهم) ارتداء القمصان الداعمة للمثلية.

وأشار البيان إلى أن النادي “يحترم حرية الاختيار للاعبين”، موضحًا استبعادهم من التشكيلة الأساسية للفريق في مباراته أمام “بانت”.