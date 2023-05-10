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ضبط 4 مخالفين لنظام أمن الحدود بعسير.. وهذا ما عُثر عليه بحوزتهم
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ضبط 4 مخالفين لنظام أمن الحدود بعسير.. وهذا ما عُثر عليه بحوزتهم

ضبط 4 مخالفين لنظام أمن الحدود بعسير.. وهذا ما عُثر عليه بحوزتهم

ضبط 4 مخالفين لنظام أمن الحدود بعسير.. وهذا ما عُثر عليه بحوزتهم
٠١:٤٩:٠٩ م، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم نبات القات المخدر.

وأوضحت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

في وقت سابق، أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنها ألقت القبض على مقيمين من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية بمنطقة الرياض.

اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

وأوضحت أن المتهمين روجوا مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

كما أعلنت عن رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الدوريات الدوريات البرية السعودية المملكة حرس الحدود

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