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شاهد.. كلاب ضالة تهاجم طفلة في القريات.. ماذا كان مصيرها؟

شاهد.. كلاب ضالة تهاجم طفلة في القريات.. ماذا كان مصيرها؟

شاهد.. كلاب ضالة تهاجم طفلة في القريات.. ماذا كان مصيرها؟
١٢:٣١:٣١ م، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو لحظة نجاة طفلة من الكلاب الضالة بعد هجومهم عليها في القريات التابعة لمنطقة الجوف.

ويظهر الفيديو الطفلة وهي تسير بشكل طبيعي بجانب أحد أسوار المنازل، ثم تخرج الكلاب فجأة من الخلف وتقوم بمطاردة الطفلة.

وتجري الطفلة من الكلاب بسرعة في محاولة للفرار منها، إلا أنهم أحاطوا بها من جميع الجهات، وهنا تدخل بعض المواطنين بمركباتهم فلاذت الكلاب بالفرار.

واقعة سابقة

وليست هذه المرة الأولى التي تهاجم فيها كلاب ضالة المارة في الشارع؛ إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي سابقًا مقطع فيديو مروع لكلاب ضالة تهاجم طفلاً في حي البوادي بتبوك.

وأظهر الفيديو الطفل وهو يحاول الهرب من الكلاب الضالة، ولكنها كانت تحيط به من كل الزوايا وحاولت عقره.

وتمكن أحد الكلاب من الإمساك بقدم الطفل وسحله على التراب، فيما أسرع شبان وتمكنوا من إنقاذه في اللحظات الأخيرة.

وأعاد الفيديو للأذهان حادثة طفلة حي الواشلة بالرياض التي نهشتها الكلاب الضالة، وقد كانت تبلغ من العمر سنتين، وذلك بعد خروجها من استراحة أهلها للحظات، حيث استغاثت والدتها وقتها بالحضور لإنقاذ طفلتها، وبعد نقلها للمستشفى فارقت الحياة بعد وصولها بساعات.

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