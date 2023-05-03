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توضيح عاجل من “التأمينات” حول وقف صرف المعاش عند مغادرة المستفيد للمملكة
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توضيح عاجل من “التأمينات” حول وقف صرف المعاش عند مغادرة المستفيد للمملكة

توضيح عاجل من “التأمينات” حول وقف صرف المعاش عند مغادرة المستفيد للمملكة

توضيح عاجل من “التأمينات” حول وقف صرف المعاش عند مغادرة المستفيد للمملكة
٠٩:١٨:٢٨ ص، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا بشأن استحقاقات المستفيدين عند مغادرة المملكة.

وأجابت خدمة “العناية بالعملاء” في حسابها عبر موقع “تويتر” بأنه “لايتم إيقاف الصرف عن المستفيد للمعاش التقاعدي عند مغادرة المملكة”.

وتابعت: “ونفيدكم أنه يتم إيقاف صرف تعويض ساند عن المستفيد اذا تجاوزت فترة بقاء المستفيد خارج المملكة مدة ( 60 ) يومًا متصلة أو متقطعة”.
https://twitter.com/GosiCare/status/1653628616947773440?s=20

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صرف معاش التقاعد

وتقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإيداع المعاشات في حسابات المستفيدين مطلع كل شهر ميلادي.

ويحق للمشترك طلب صرف معاش التقاعد إذا توافرت لديه الشروط التالية:

-بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.

-التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.

-أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية “مكملة” لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.

نظام ساند

يقوم “ساند” على رعاية العامل وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته.

ويعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بين وظيفتين، وذلك بتوفير الحد الأدنى من الدخل ليوفر له ولأسرته عيشًا كريمًا، بالإضافة لتوفير التدريب اللازم ومساعدته في البحث عن عمل آخر.

ويطبق “ساند” على جميع المواطنين دون سن التاسعة والخمسين الخاضعون لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.

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ماهي شروط استحقاق التعويض؟

يلزم أن تتوافر في المشترك الشروط التالية:

-أن يكون سعودي الجنسية.

-توفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.

ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه.

-وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.

-ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته.

-أن يكون قادرًا على العمل.

-ألا يكون قد بلغ سن الستين.

-التسجيل في الوزارة (من خلال تقديم الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يوم من تاريخ ترك العمل)•

-البحث بنشاط وجدية عن العمل.

-الالتزام بالتدريب وفق ما يحدده الصندوق.

– التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الصندوق.

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