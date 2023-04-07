بشرى من الموارد البشرية حول المستحقين لمكرمة رمضان.. تعرف على الشروط

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية عن تفاصيل تتعلق بـ “معونة شهر رمضان” التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.

وتشمل المكرمة الملكية، صرف مبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.

وأفاد حساب “العناية بالمستفيدين” التابع للوزارة في موقع “تويتر”، أن “جميع التابعين المؤكدين في ملف الأسرة والمؤهلين في دورة الأهلية رقم (16) سيتم إحتسابهم في معونة شهر رمضان”.

وردًا على ما إذا كانت المكرمة الملكية تشمل الضمان الاجتماعي المطور، قالت: “تشمل المكرمة جميع المستفيدين المؤهلين في الدفعة 16”.

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شروط الحصول على المكرمة الملكية

وأعلنت الوزارة عن الشروط التي يجب توافرها للحصول على المكرمة الملكية، ومنها:

-تستهدف بشكل رئيسي الأرامل والمطلقات والأيتام وكبار السن.

-لا يزيد راتب الشخص المستفيد عن 3000 ريال.

-أن يكون من مستحقي دعم الضمان الاجتماعي المطور.

-عدم امتلاك أي عقار أو سجل تجاري أو زراعي باسمه.

-تقديم وثيقة تثبت أن الشخص المستفيد مقيم داخل المملكة خلال الثلاث أشهر قبل موعد صرف المكرمة.

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ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على هذه البادرة الكريمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتلمس احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك.

ودعا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن يجزيهما خيراً على ما يقدمانه من دعم وعناية بأبنائهم المواطنين.