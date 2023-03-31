9 فئات مشمولة في مبادرة “العيش باستقلالية”

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج “سند محمد بن سلمان” في إطار دعمه للمبادرات الاجتماعية غير الربحية، عن دعمه لمبادرة العيش باستقلالية التي تهدف إلى دعم وتمكين ذوي الإعاقات المختلفة وكبار السن في جميع مناطق المملكة، وذلك بالتعاون مع جمعية “تواصل” الخيرية.

ويأتي هذا الدعم في إطار الدور المجتمعي الرائد لبرنامج “سند محمد بن سلمان”، وسعيه المستمر في تلمّس وتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة.

أهداف المبادرة

وتستهدف مبادرة “العيش باستقلالية” إلى مساندة ودعم 210 مستفيدين من ذوي الإعاقات المختلفة وكبار السن لتحقيق الاستقلالية لممارسة أعمالهم اليومية.

جاء ذلك من خلال تمكين المستفيدين من المهارات والتقنيات اللازمة للتواصل والعمل والتعلم كمرحلة أولية لتمكينهم من العيش باستقلالية.

وتركز المبادرة التي تمتد على مدى عام كامل، على 4 برامج تمكين تقني رئيسية هي: برنامج التواصل، برنامج التعليم، برنامج العمل، برنامج كبار السن، وتستهدف مساندة فئات محددة من المستفيدين الأكثر احتياجاً.

9 فئات

والفئات المستهدفة هي :

1- المصابون بالتصلب اللويحي

2- مرضى الشلل الرباعي

3- الناجون من الجلطات الدماغية

4- ذوو الإعاقات الحركية

5- ذوو الإعاقات البصرية

6- ذوو متلازمة داون

7- المصابون بمرض اضطراب طيف التوحد

8- مرضى الزهايمر

9- كبار السن من الأكثر احتياجاً.

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