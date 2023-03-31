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توضيح عاجل من “وقاية” بخصوص طريقة انتقال فيروس “ماربورغ” إلى البشر

توضيح عاجل من “وقاية” بخصوص طريقة انتقال فيروس “ماربورغ” إلى البشر

توضيح عاجل من “وقاية” بخصوص طريقة انتقال فيروس “ماربورغ” إلى البشر
١١:٠٤:٤٧ م، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة الصحة العامة “وقاية” عن طرق انتقال فايروس “ماربورغ” من إنسان إلى آخر أو من الحيوان إلى الإنسان، مشددة على أن الفايروس لا ينتشر عبر الهواء.

طريقتان لانتقال الفيروس

وقالت إن هناك طريقتين لانتقال الفيروس من الحيوان إلى الإنسان وهما:-

1- الأولى تكون من خلال “ملامسة دم حيوان مريض أو مات بعدوى المرض أو إفرازاته أو أعضائه أو السوائل الأخرى من جسم”

2- الأخرى تكون عبر “التلامس المباشر مع الأشياء التي تحمل الفايروس مثل: سوائل الجسم من حيوان مريض أو مات من مرض فايروس ماربورغ”.

معلومات عن الفيروس

و«ماربورغ» هو مرض يصيب الإنسان وتكون حضانة الفايروس فيه ما بين يومين إلى 21 يوماً بعد التعرض للعدوى.

وتظهر الأعراض الأولية خلال فترة ما بين يوم إلى خمسة أيام، وهي: فقدان الشهية، والوهن، والصداع الشديد، وألم في البطن، وألم في الجسم أو الظهر، وحمى مفاجئة والقشعريرة والشعور بالإعياء، وإسهال مائي.

أما الأعراض المتأخرة بعد اليوم الخامس فهي: غثيان، إسهال أو براز دموي، نزيف أو كدمات، طفح جلدي، خروج دم من الفم أو الأنف أو العين أو أي مكان آخر يجرح فيه الجلد.

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الكلمات الدلالية:
الصحة الصحة العالمية فيروس ماربورغ

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