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الآن.. شاهد هطول أمطار غزيرة على محافظة العيدابي في جازان
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الآن.. شاهد هطول أمطار غزيرة على محافظة العيدابي في جازان

الآن.. شاهد هطول أمطار غزيرة على محافظة العيدابي في جازان

الآن.. شاهد هطول أمطار غزيرة على محافظة العيدابي في جازان
٠٢:١٧:١٣ م، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط انخفاض في درجات الحرارة، تساقطت الآن كميات غزيرة من الأمطار على محافظة العيدابي في منطقة جازان جنوب المملكة.

أمطار غزيرة مع أجواء شتوية باردة

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت محافظة العيدابي في جازان لأمطار غزيرة مع أجواء شتوية باردة.

أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة

وتوقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من المنطقة الشرقية وأقصى جنوب منطقة الرياض.

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وتوقع أن الحالة تتكون على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.

انخفاض في درجات الحرارة

وأشار على أنه لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، حذر الدفاع المدني من هطول أمطار غزيرة مطالبًا الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد دومًا عن تجمعات المياه ومخرات السيول وبطون الأودية والسدود.

اقرأ أيضًا:

توقعات الأرصاد: أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار غزيرة الطقس العيدابي جازان درجات الحرارة

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