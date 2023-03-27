تنبيه مهم من الموارد البشرية حول ساعات عمل القطاع الخاص في رمضان

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تنبيهًا مهمًا بشأن عدد ساعات عمل القطاع الخاص في شهر رمضان.

ساعات عمل القطاع الخاص في رمضان

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين على “تويتر”، أن ساعات عمل القطاع الخاص خلال شهر رمضان المبارك لا تزيد على 6 ساعات في اليوم.

جاء ذلك خلال رده على سؤال أحد المستفيدين حول ساعات عمل القطاع الخاص في رمضان.

وأجابت الوزارة: “أهلاً بك.. نتمنى لكم ولعائلاتكم شهر رمضان مُبارك.. ساعات عمل القطاع الخاص خلال شهر رمضان المبارك لا تزيد على 6 ساعات في اليوم”.

يأتي هذا في الوقت الذي قرر فيه خادم الحرمين الشريفين، منح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة.

ويشمل القرار الملكي، تحديد التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن، وفق الضوابط المنصوص عليها في الأمر السامي رقم “36568” وتاريخ 27 /7/ 1437هـ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

شروط عمل المرافقين والمرافقات

1- أن يكون عمل المرافقين والمرافقات في مختلف التخصصات والمجالات التي يكونون مؤهلين لها.

2- أن يكون هناك حاجة لعملهم في حال أن يكون عمل المرافقين والمرافقات بديلاً عن الاستقدام ومتوافقًا مع ضوابط برنامج نطاقات.

3- أن تتوافر في صاحب العمل جميع الشروط الخاصة بالاستقدام، أن تتوافر فيهم أيضًا جميع الاشتراطات المرتبطة بمزاولة العمل

4- أن يجتازوا اختبارات الصلاحية المقررة لمزاولة المهنة وفقًا للاشتراطات الحكومية التي تتطلب ذلك.

5- إضافة إلى قصر عمل المرافقين على الزوج والزوجة والمحرم للمرأة العاملة فقط، أن يتعذر شغل الوظائف بالسعوديين والسعوديات وفقًا للقوائم المتاحة لدى وزارة العمل.

6- وأن تتوافر الشروط الأخرى التي تضعها الوزارة لعمل المرافقين والمرافقات.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. الموارد البشرية تعلن بدء سريان قرار التوطين في قطاع البصريات

توضيح هام من “الموارد البشرية” بشأن إنهاء المعاملات إلكترونيًا

الموارد البشرية” بجازان تخالف مكتب استقدام يأوي 5 عاملات بطريقة غير نظامية