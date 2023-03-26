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وإجراء عاجل ضدهم.. ضبط مخالفين بحوزتهما نبات القات المخدر في جازان
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وإجراء عاجل ضدهم.. ضبط مخالفين بحوزتهما نبات القات المخدر في جازان

وإجراء عاجل ضدهم.. ضبط مخالفين بحوزتهما نبات القات المخدر في جازان

وإجراء عاجل ضدهم.. ضبط مخالفين بحوزتهما نبات القات المخدر في جازان
٠٢:٠٢:٢٧ م، الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان أنها تمكنت، اليوم الأحد، من القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم مواد مخدرة.

وأوضحت أنها ضبطت مخالفين من الجنسية اليمنية بحوزتهما 44 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة العارضة.

تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

وأكدت أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات.

ضبط مقيم نقل 46 مخالفًا لنظام أمن الحدود

وقبل أيام، قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية الهندية لنقله في شاحنة، 46 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وأكدت أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم أي مساعدة يعرض نفسه لعقوبات مشددة.

العقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة

وكشفت أن العقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ، والمخلة بالشرف والأمانة.

 وطالبت بالإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

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أخبار السعودية الجنسية اليمنية المخدرات جازان ضبط مخالفين نبات القات نقل مخالفين

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