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عاجل.. توقعات “الأرصاد”: هطول أمطار وجريان سيول على الرياض و9 مناطق

عاجل.. توقعات “الأرصاد”: هطول أمطار وجريان سيول على الرياض و9 مناطق

عاجل.. توقعات “الأرصاد”: هطول أمطار وجريان سيول على الرياض و9 مناطق
٠٧:٠٠:٠٠ ص، الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد.

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هطول أمطار وجريان سيول

وأضاف أن هطول الأمطار وجريان السيول يكون مصحوبًا برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.

كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، ونجران.

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ضباب وسماء غائمة

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الجوف، وتبوك، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

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